Fureur face à la réaction de choc des parents après que le passant héros ait sauvé leur tout-petit « immobile » coincé à l’intérieur de la voiture pendant une heure

La COLÈRE a éclaté à cause de la réaction de choc des parents après qu’un passant héros ait sauvé leur tout-petit « immobile » qui était resté coincé dans leur voiture pendant une heure.

Les parents, propriétaires du taxi, avaient laissé les clés à l’intérieur avec le jeune, mais ils auraient refusé les appels pour briser la vitre afin de libérer le garçon.

Hero Lin peut être vu en train de briser la fenêtre avec un marteau

Après quelques tentatives, la vitre du taxi finit par se briser

Le héros sauveteur, du nom de famille Lin, originaire de la province du Sichuan dans le sud-ouest de la Chine, prenait un repas avec des amis dans la rue lorsqu’il a entendu des passants parler de l’enfant piégé qui semblait immobile malgré leurs efforts pour attirer son attention.

Lin est allé voir ce qui se passait et a appris que les parents s’inquiétaient du coût de la réparation des dommages au taxi.

Craignant que la vie de l’enfant ne soit en danger en raison d’un manque d’oxygène, Lin a demandé s’il pouvait briser une fenêtre, mais les parents n’ont pas répondu.

Lin a dit que peu importe combien de fois il leur avait dit qu’une vie valait plus que le coût d’une fenêtre et qu’il les indemniserait pour les dommages, ils ne donneraient pas la permission.

Des images de l’incident ont été publiées sur les réseaux sociaux par Lin qui montre un groupe de personnes rassemblées autour du taxi vert avec elles frappant aux fenêtres pour essayer d’attirer l’attention du garçon.

Lin, vêtu d’un t-shirt blanc, peut être vu en train de briser une fenêtre avec un marteau, puis d’aider le garçon à se mettre en sécurité, avec l’aide d’un autre passant.

Sa bonne action n’a cependant pas été appréciée par les parents du garçon.

Juste une minute plus tard, il a été confronté à la mère et il a dit à Star Video plus tard : « Elle a dit que son enfant avait tellement sommeil mais s’est réveillé terrifié. »

La mère a également appelé Lin plus tard et l’a averti de supprimer la vidéo des réseaux sociaux.

Bien qu’il ait dit s’être senti découragé par les critiques des parents, il pense avoir fait ce qu’il fallait en disant : « J’étais très inquiet ».

De nombreuses personnes sont allées en ligne pour montrer leur soutien à Lin et le message a depuis attiré plus de 28 000 commentaires sur la plateforme de médias sociaux Douvin.

Un commentateur a dit : « La vie d’un enfant vaut moins qu’une vitre ? C’est triste pour cet enfant d’avoir de tels parents.

Un autre a demandé : « Comment la mère peut-elle dire que l’enfant a trop sommeil ?

En mai de cette année, des policiers de Truro ont brisé les vitres d’une voiture après qu’un bébé en pleurs ait été aperçu enfermé à l’intérieur.

Laisser un petit enfant dans une voiture peut être extrêmement dangereux, même par une journée d’été plus fraîche, le jeune ressentant les effets néfastes en 30 minutes environ.

Même si c’est une journée nuageuse, la transpiration et la soif peuvent commencer dans les 45 minutes.

Des expériences montrent que même lors d’une journée d’été plus fraîche, les températures à l’intérieur d’un véhicule fermé peuvent rapidement dépasser 125 ° F (environ 52 ° C) – juste à côté du record mondial de la température la plus chaude jamais enregistrée de 56 ° C à Death Valley, en Californie.

L’habitacle d’une voiture peut devenir 20°C plus chaud que la température extérieure, même par temps frais et nuageux, en raison de l’effet de serre.

Comme la voiture devient un four, plus vous laissez un enfant longtemps, plus il risque de souffrir de graves problèmes de santé.

Lorsque vous passez du temps dans une température élevée, l’efficacité de la thermorégulation de votre corps diminue tandis que la température corporelle commence à augmenter.

Le corps est dans un état d’hyperthermie, car il absorbe plus de chaleur qu’il n’en dissipe.

Il est particulièrement dangereux lorsque la température corporelle est supérieure à 40°C (par rapport aux 36-37°C normaux).

Une telle situation est connue médicalement sous le nom de malaise dû à la chaleur, qui peut provoquer un coup de chaleur – étourdissements, confusion et convulsions.

Selon les statistiques, 38 enfants en moyenne meurent des suites d’être laissés dans une voiture chaque année au Royaume-Uni. La plupart ont moins de deux ans.

Lin et un autre homme montent dans la voiture pour faire sortir le jeune