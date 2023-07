Fureur face à la menace d’austérité alors que Hunt exclut l’argent supplémentaire pour les augmentations de salaire du secteur public

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Jeremy Hunt a été averti par les patrons syndicaux de ne pas imposer une nouvelle série de coupes d’austérité dommageables aux services de première ligne après avoir déclaré qu’il n’y aurait pas d’argent supplémentaire pour financer des augmentations de salaire de 6% dans le secteur public.

Le chancelier exclut l’argent supplémentaire si Rishi Sunak accepte les augmentations de salaire recommandées par les organismes indépendants de révision des salaires – suscitant des craintes de coupes radicales dans les départements.

Mais des dirigeants syndicaux furieux ont dit L’indépendant que les travailleurs du secteur public «épuisés» fuyaient déjà à cause de bas salaires – laissant le NHS et les écoles lutter pour fournir des services de base.

Sharon Graham, secrétaire générale d’Unite, a déclaré que le gouvernement semblait menacer d’accorder au personnel « une demi-augmentation de salaire décente » uniquement « si des départements sous-financés comme la santé et l’éducation procédaient à de nouvelles coupes dans les services publics ».

Elle a ajouté : « Ils veulent nous faire penser que le choix est entre le diable et la mer d’un bleu profond. Ce n’est tout simplement pas vrai. Si le gouvernement le voulait, il pourrait bien se permettre de payer correctement les travailleurs du secteur public, tout en maintenant et même en améliorant le financement des écoles et des hôpitaux.

Le professeur Philip Banfield, président du conseil de la British Medical Association (BMA), a déclaré: « Parler de la rémunération du personnel et des services de première ligne comme s’ils étaient distincts les uns des autres est une erreur totale. »

Il a ajouté: «Le personnel part parce qu’il n’est pas payé correctement ou équitablement. Sans personnel, et en particulier l’expertise de nos médecins, le NHS ne peut pas fournir de services de première ligne – après tout, vous avez besoin de pilotes pour piloter des avions.

M. Sunak et M. Hunt se demandent toujours s’il faut accepter les recommandations des organismes de révision des salaires d’offrir à des millions de travailleurs des augmentations d’environ 6% ou risquer de nouvelles querelles avec les syndicats en rejetant les suggestions pour des raisons d’abordabilité.

Rapports dans Les temps suggèrent que les organes d’examen ont recommandé que les enseignants reçoivent une augmentation de salaire de 6,5% pour 2023-2024, tandis que les policiers, les agents pénitentiaires et les jeunes médecins devraient tous obtenir 6% ou plus – le tout pour un coût potentiel supérieur à 5 milliards de livres sterling.

Sunak et Hunt s’apprêtent à décider de la rémunération du secteur public (Downing Street)

M. Hunt a évoqué la possibilité que les départements effectuent des coupes ailleurs lorsqu’il a exclu l’emprunt lors de son discours à Mansion House lundi. La ministre du Trésor, Victoria Atkins, a clairement indiqué mercredi qu’il n’y aurait pas d’emprunt supplémentaire pour payer les augmentations de salaire du secteur public.

La ministre du Trésor, Victoria Atkins, a déclaré à ITV Bonjour Bretagne: « Nous devons nous assurer que lorsque nous prenons des décisions, des décisions plus larges concernant les dépenses ministérielles, nous ne comptons pas sur l’emprunt pour financer ces décisions. »

Mais le secrétaire général du PCS, Mark Serwotka, a déclaré que les fonctionnaires avaient besoin « à la fois d’une augmentation de salaire et d’un investissement dans leurs budgets départementaux » pour fournir « la qualité de service attendue par le public ».

Il a ajouté : « Les coupes dans les salaires et dans les budgets départementaux auront l’effet inverse, entraînant une diminution du personnel et une dégradation des services. Plutôt que de colporter le mythe selon lequel les augmentations de salaire provoquent l’inflation, Jeremy Hunt devrait donner à nos membres l’augmentation de salaire qu’ils méritent sans réduire les services qu’ils fournissent.

Paul Nowak, secrétaire général du TUC, a déclaré que les enseignants, les hôpitaux du NHS et le personnel des services sociaux étaient « chassés » par les bas salaires. « Ils sont épuisés, sous-payés et n’en peuvent plus. Et nous tous qui dépendons de ces services en souffrons.

Il a ajouté: «Le chancelier ne peut pas simplement se laver les mains et détourner le regard. Il est chargé de trouver les financements pour sortir de cette crise. Le gouvernement doit présenter un plan de financement crédible pour protéger nos services publics et le personnel qui y travaille.

Des enseignants en grève participent à un rassemblement du National Education Union (NEU) (PENNSYLVANIE)

Les décisions finales sur la révision des salaires sont attendues dans quelques jours, M. Sunak avertissant que « nous vivons tous dans les limites des budgets » et qu’il devait adopter une approche « responsable » des finances publiques et de la situation économique au sens large.

S’adressant aux journalistes qui l’accompagnaient lors de sa visite au sommet de l’OTAN à Vilnius, M. Sunak a déclaré: «Nous vivons tous dans les limites des budgets… Tout le monde peut voir le contexte économique dans lequel nous nous trouvons avec l’inflation là où elle se trouve – les coûts d’emprunt pour le gouvernement, pas seulement au Royaume-Uni mais dans le monde entier, sont en hausse.

«Nous devons examiner ce contexte et ensuite décider quelle est la bonne chose à faire. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est à cela que ressemble la responsabilité, et c’est pourquoi nous prendrons le temps de bien faire les choses.

La ministre du Cabinet fantôme, Lisa Nandy, a refusé de dire si un gouvernement travailliste accepterait intégralement les recommandations de l’organisme de révision des salaires.

Le secrétaire fantôme au logement a déclaré: «Nous ne les avons pas tous vus et nous les examinerions évidemment attentivement. En fin de compte, c’est aux gouvernements de décider, cependant.

Elle a ajouté: « Nous voulons que les recommandations de l’organisme de révision des salaires mettent beaucoup plus l’accent sur la rétention et le recrutement, car nous pensons que cela devient le problème majeur et ce n’est pas seulement une question de salaires pour les travailleurs du secteur public, il y a aussi le problème de charge de travail, c’est pourquoi nous perdons beaucoup de gens dans des professions comme l’enseignement.