Fureur espagnole contre le projet controversé d’amnistie du pouvoir de Pedro Sánchez

Des milliers de manifestants brandissant des drapeaux et des fusées éclairantes se sont rassemblés mardi soir devant le siège du Parti socialiste à Madrid.

Les manifestations quotidiennes de droite contre le Premier ministre espagnol par intérim, Pedro Sánchez, sont devenues de plus en plus violentes.

Il se prépare à un vote d’investiture qui devrait lui permettre de former un nouveau gouvernement et d’éviter de nouvelles élections.

Alors que la police et les manifestants s’affrontaient mardi soir, M. Sánchez a publié un message de défi sur les réseaux sociaux : “Ils ne briseront pas le Parti socialiste”.

Des manifestations similaires ont eu lieu quotidiennement dans la capitale espagnole et dans d’autres villes ces derniers temps, même si elles ont été les plus violentes jusqu’à présent, avec 29 policiers et 10 manifestants blessés.