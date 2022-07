Fureur des syndicats face à la menace du droit de grève, alors que le conflit ferroviaire touche des millions de personnes

Les syndicats ont mis en garde contre une “résistance féroce et prolongée” si le nouveau Premier ministre conservateur réprimait le droit de grève, car la dernière série d’actions revendicatives a causé des retards à des millions de voyageurs ferroviaires.

Il y a eu une réaction furieuse à une série de propositions «draconiennes» de nouvelles restrictions énoncées par le secrétaire aux Transports Grant Shapps en réponse au débrayage des membres du syndicat ferroviaire RMT.

Le paquet de M. Shapps – qui comprend une période de réflexion de 60 jours après chaque grève – va plus loin que le durcissement de la loi promis par la candidate à la direction Liz Truss, qui a déjà déclenché des avertissements de grève générale.

Cela survient au milieu des attentes d’un «été de mécontentement» alors que des travailleurs allant des infirmières aux postiers et avocats protestent contre l’incapacité des salaires à suivre le rythme de l’inflation, qui devrait atteindre 11% d’ici la fin de l’année.

Ecrire dans le Le télégraphe du jour Aujourd’hui, M. Shapps – un partisan éminent de la candidature de Rishi Sunak pour succéder à Boris Johnson au poste de Premier ministre – a déclaré qu’il souhaitait achever le “travail inachevé” de Margaret Thatcher en limitant le pouvoir syndical.

Après avoir légiféré pour autoriser l’utilisation de travailleurs intérimaires comme briseurs de grève, il a déclaré qu’il souhaitait une série de mesures supplémentaires, notamment :

– Une interdiction des grèves par différents syndicats sur le même lieu de travail pendant une période déterminée.

– Une limite de six piquets de grève aux sites critiques et une interdiction du langage intimidant.

– Exigences pour de nouveaux bulletins de vote à chaque épisode d’action revendicative, avec des raisons et un format d’action spécifiques énoncés et un seuil minimum de 50 %, contre 40 % des personnes éligibles pour voter actuellement.

– Un droit pour les employeurs de répondre aux questions citées sur les bulletins de vote et une augmentation du préavis minimum de grève de deux à quatre semaines.

– Niveaux de service minimum pendant les grèves sur les infrastructures critiques, comme les chemins de fer.

“La stratégie par défaut adoptée par le RMT et d’autres dans les relations industrielles – leur recours occasionnel, habituel et brutal à l’arme de la grève – doit cesser”, a déclaré M. Shapps. “Ce n’est qu’alors que ce pays progressera vers une économie du 21e siècle à haute productivité et à salaires élevés, qui profitera à tous les travailleurs.”

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a décrit le paquet de M. Shapps comme “une attaque contre le droit fondamental de grève… anti-démocratique et anti-ouvrier”.

“Alors que des millions de personnes ont du mal à s’en sortir, les ministres se bousculent pour essayer de trouver de nouveaux moyens de limiter la capacité des travailleurs à négocier des salaires plus élevés”, a-t-elle déclaré.

“Il est temps que le secrétaire aux Transports se concentre sur la fin de ce conflit au lieu de chercher de nouveaux moyens de détourner l’attention de son échec.”

La secrétaire générale de Unite, Sharon Graham, a déclaré: « Si Grant Shapps réussissait, nous serions tous encore dans la maison de travail.

« Si cette épidémie est clairement encadrée par un défilé de mode au sein du Parti conservateur, elle est aussi profondément grave et montre à quel point notre classe politique est déconnectée.

Décrivant la crise actuelle du coût de la vie comme «le dernier épisode d’une guerre à long terme contre le niveau de vie des travailleurs», Mme Graham a déclaré: «Je ne m’excuserai pas d’avoir exigé et obtenu des augmentations de salaire équitables pour mes membres et toute action supprimer efficacement la capacité de frapper se heurtera à une résistance féroce et prolongée.

Et la dirigeante du syndicat Unison, Christina McAnea, a accusé les ministres de vouloir “revenir à l’époque victorienne où les enfants étaient envoyés dans les cheminées et les travailleurs exploités sans pitié”.

« Limiter le droit de grève des employés serait le feu vert pour un retour aux pires abus sur le lieu de travail du passé », a déclaré Mme McAnea.

« Les différends devraient être un avertissement rouge au gouvernement que les services clés sont mal gérés. Au lieu d’intensifier la rhétorique, les ministres doivent parler aux syndicats et trouver des moyens de résoudre les problèmes ensemble.

Plus tôt cette semaine, Mme Truss a promis “des mesures énergiques pour empêcher les syndicats de paralyser le pays” si elle devenait Premier ministre, y compris une législation à présenter dans les 30 jours pour imposer des niveaux de service minimaux aux infrastructures nationales essentielles.

Elle a également promis de relever les seuils de vote de 40 à 50 % pour qu’il soit plus difficile pour les patrons syndicaux d’obtenir un soutien à l’action revendicative.

Le chef du RMT, Mick Lynch, a déclaré que les propositions de Mme Truss “interdiraient effectivement l’action collective”.

“Je pense que c’est un tournant vers l’extrême droite de la part des conservateurs, et ils jouent sur leur base réactionnaire”, a déclaré M. Lynch. “Je pense qu’il y aura une réponse énorme du mouvement syndical.”

M. Lynch a dit au je journal qu’il soutiendrait une grève générale si les plans de Mme Truss allaient de l’avant, mais a reconnu que ce serait une décision du TUC.