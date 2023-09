Fureur dans les rues de la ville libyenne détruite de Derna – alors que l’ONU met en garde contre le risque de choléra | Nouvelles du monde

Une éventuelle épidémie de choléra pourrait aggraver la misère dans la ville libyenne de Derna, où le nombre de personnes mortes ou portées disparues après une inondation massive accable les survivants.

Deux équipes de Sky News TV ont été témoins de scènes horribles après avoir atteint la ville portuaire de l’est du pays, notamment la découverte tragique du corps d’une jeune fille, peut-être âgée de 10 ou 11 ans.

Il y avait aussi de la fureur dans les rues détruites de la ville – les survivants demandant Qui est responsable pour des occasions apparemment manquées d’évacuer et de sauver des vies.

Le nombre de morts s’est élevé à 11 300, selon le Croissant-Rouge libyen, et 10 100 autres disparus alors que les espoirs de retrouver des survivants diminuent.

La recherche désespérée de survivants se poursuit – dernières mises à jour

Les Nations Unies (ONU) ont averti que le pays avait besoin d’urgence d’équipements pour retrouver les personnes piégées dans les boues et les bâtiments détruits – et ont fait part de leurs inquiétudes quant à une épidémie de choléra.

« Les domaines prioritaires sont les abris, la nourriture et les soins médicaux primaires en raison des inquiétudes liées au choléra et au manque d’eau potable », a déclaré le chef de l’aide humanitaire de l’ONU, Martin Griffiths.

Les rapports suggèrent que près d’un quart de la ville a été emporté et réduit à un désert apocalyptique, à la suite d’une inondation massive alimentée par la rupture de deux barrages lors de fortes pluies.

Plus de 38.640 personnes sont déplacées dans le nord-est du pays, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Libye a déclaré vendredi.

Image:

Des proches désespérés recherchent des survivants. Photo : AP





Image:

Une vue aérienne de la ville libyenne de Derna. Photo : AP





Une ville « cimetière » détruite par les eaux du « barrage de la mort »

Yousra Elbagir, correspondante de Sky en Afrique, rapportant un reportage sur l’un des barrages effondrés, a déclaré que celui-ci est désormais connu sous le nom de « le mère de la mort« .

Même si la catastrophe s’est produite depuis plusieurs jours, elle a déclaré que les survivants sont toujours dans un état de choc complet – certains se rendant sur les lieux pour assister à la catastrophe.

« Les inondations ont complètement changé leur vie », a-t-elle déclaré. « Une personne m’a dit : ‘Ce n’est pas une catastrophe naturelle, c’est une catastrophe.' »

L’envoyé spécial de Sky News, Alex Crawford, en reportage depuis le centre de Derna, a déclaré que la ville était comme « un grand cimetière ».

« Partout où vous regardez ici, c’est une destruction à 360° », a-t-elle déclaré. « Il y a une forte odeur de cadavres dans l’air. »

« La force de l’eau était si forte lors de l’effondrement des deux barrages que les habitants disent que cela ressemblait à une explosion, après une explosion, après une explosion », a déclaré Crawford.

« Des tonnes de roches, des immeubles entiers, ont été emportés.

« Il y a trois ponts qui ont été emportés.

« Bâtiment après bâtiment a été rasé ou détruit.

« Ils ont eu – selon ceux qui ont survécu – environ 20 minutes pour échapper à ce torrent d’eau. »

« Quelqu’un devrait payer pour ces morts » après la découverte du corps d’une jeune fille

Il y a eu un sentiment d’horreur collectif lorsque la « forme indubitable d’un petit humain » a été découverte, a ajouté Crawford.

Il s’agissait du corps d’une jeune fille, âgée peut-être de 10 ou 11 ans.

Les témoins ont été réduits au silence, a-t-elle déclaré, qualifiant la situation de « absolument épouvantable ».

Deux secouristes se sont précipités avec un sac mortuaire noir et la jeune fille a été placée à la hâte à l’intérieur.

Image:

Des quartiers entiers ont été emportés





Image:

La scène de l’un des barrages qui s’est effondré sous de fortes pluies





0:54

Des images de drone montrent la Libye frappée par les inondations





0:54

Des images de drone montrent la Libye frappée par les inondations



Les personnes à la recherche de proches affirment avoir été suffisamment averties de la tempête Daniel avant qu’elle ne frappe.

Mais ce qui a suivi a été un point culminant catastrophique d’erreurs humaines.

Gandi Mohammed Hammoud, un ingénieur en structure, a déclaré que c’était dû à la négligence.

Il a ajouté que les experts avaient lancé de nombreuses mises en garde concernant le mauvais état des deux barrages de la ville.

« Ils auraient dû le savoir », a-t-il déclaré à Sky News.

Image:

Les équipes de recherche parcourent les rues, les bâtiments détruits et même la mer à la recherche de corps. Photo : AP





Image:

Les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent





M. Hammoud a déclaré avoir vu ses voisins et amis crier de terreur alors que le torrent d’eau déchirait leurs maisons et leurs appartements.

Il a ajouté : « Quelqu’un devrait payer pour ces décès.

« Quelqu’un devrait être tenu responsable de ce qui s’est passé ici. »

Les autorités ont averti que les munitions non explosées – les restes de guerre tels que les bombes non explosées, les mines, les obus et les grenades – représentent un risque pour ceux qui participent à la récupération des morts.

Image:

Les conséquences des inondations



Image:

Derna a été la plus touchée





Image:

Les sauveteurs ont fouillé les décombres





« Des cadavres jonchent les rues »

La plupart des morts ont été enterrés dans des fosses communes à l’extérieur de Derna, tandis que d’autres sont transférés vers les villes voisines.

« Des corps jonchent les rues, reviennent sur le rivage et sont enterrés sous les bâtiments effondrés et les débris. En seulement deux heures, un de mes collègues a dénombré plus de 200 corps sur la plage près de Derna », a déclaré Bilal Sablouh, responsable régional de la médecine légale pour l’Afrique pour le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le CICR a envoyé un vol cargo à Benghazi avec 5 000 housses mortuaires.

Les opérations de sauvetage et de secours ont également été compliquées par les divisions politiques dans le pays, en guerre depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé le dictateur de longue date Mouammar Kadhafi.

Malgré un cessez-le-feu de 2020 mettant fin à la plupart des conflits majeurs, le territoire reste contrôlé par des factions armées rivales.

Un gouvernement d’unité nationale (GNU) internationalement reconnu est basé à Tripoli, à l’ouest, tandis qu’une administration parallèle opère à l’est, notamment à Derna.

« L’instabilité, la mauvaise gouvernance, la corruption et la politique mafieuse, y compris un réseau de gangs de passeurs, ont tous conspiré pour provoquer cette tragédie », a ajouté Crawford.