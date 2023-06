UN ENSEIGNANT a été critiqué après avoir réprimandé un élève comme « méprisable » pour avoir remis en question l’affirmation d’une camarade de classe qu’elle pourrait identifier comme un chat.

Le membre du personnel du Rye College, dans l’East Sussex, a été secrètement filmé en train de dire à une jeune fille qu’elle était « très triste » et qu’elle devrait aller dans une autre école.

Une enseignante a été critiquée pour avoir qualifié une élève de « méprisable » alors qu’elle s’interrogeait sur le sexe d’un camarade de classe Crédit : Getty

Dans un enregistrement de près de quatre minutes, les deux peuvent être entendus se disputer.

La réaction est survenue après que l’écolière a déclaré qu’il n’y avait que deux sexes et a rejeté l’identification d’un autre élève comme un animal.

Furieux, le professeur dit : « [You need a] bonne conversation éducative sur l’égalité, la diversité et l’inclusion », avant de menacer de la dénoncer aux cadres supérieurs.

Dans le clip, l’enseignant « réveillé » a déclaré : « Comment osez-vous ? Vous avez vraiment bouleversé quelqu’un en disant des choses comme [you] devrait être dans un asile. »

La fille a répondu: « Je n’ai pas dit ça, j’ai juste dit que s’ils veulent s’identifier comme une vache ou quelque chose comme ça, alors ils sont vraiment malades et ils sont fous. »

L’enseignant, qui n’a pas été nommé, a répondu: « Vous remettiez en question leur identité.

« D’où vous vient cette idée qu’il n’y a que deux genres ?

L’élève réplique : « J’ai juste dit mon avis.

« Si je peux respecter leur opinion, ne peuvent-ils pas respecter la mienne ? »

Liant l’attitude de la jeune fille à « l’homophobie », le membre du personnel a ajouté : « Ce n’est pas une opinion, si tu n’aimes pas ça, tu dois aller dans une autre école ».

Rye College a été harcelé sur les réseaux sociaux hier après que la vidéo soit devenue virale.

Un porte-parole de l’école a admis que l’enseignant aurait dû agir différemment, « en veillant à ce que les opinions des élèves soient écoutées » et « en les encourageant à poser des questions et à engager la discussion ».

L’école, notée Good par Ofsted, est fière de veiller à ce que « chaque enfant soit heureux et bien soutenu dans son parcours scolaire ».