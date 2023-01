Fureur contre le meurtrier demandeur d’asile, 21 ans, qui prétendait avoir 14 ans avec une fausse carte d’identité alors que le député demande: comment diable a-t-il pu entrer?

Un demandeur d’asile qui a assassiné un DJ était en fuite pour double meurtre lorsqu’il s’est frayé un chemin vers le Royaume-Uni.

Lawangeen Abdulrahimzai a affirmé avoir 14 ans lorsqu’il est arrivé ici en ferry en 2019 – mais avait quatre ans de plus.

L’Afghan Lawangeen Abdulrahimzai a menti sur son âge pour entrer au Royaume-Uni Crédit : PA

DJ Thomas Roberts a été tué par “l’écolier” Crédit : Bournemouth News

Des images ont montré l’arrestation du demandeur d’asile Crédit : Solent News

Il avait déjà abattu deux autres Afghans avec un fusil d’assaut en Serbie lors d’un affrontement pour trafic d’êtres humains.

Son passé violent est apparu hier après avoir été reconnu coupable d’avoir poignardé mortellement Thomas Roberts.

Et hier soir, le député local a exigé des réponses.

DJ et aspirant marin Thomas, 21 ans, a tenté d’intervenir dans une rangée de 4h30 sur un e-scooter à Bournemouth en mars dernier.

Abdulrahimzai était recherché par la Serbie lorsqu’il est arrivé en ferry à Poole sans papiers.

Il avait également été reconnu coupable de trafic de drogue en Italie et refusé par la Norvège pour l’asile.

Mais il a été accueilli en Grande-Bretagne, après avoir utilisé cinq identités après avoir quitté l’Afghanistan en 2015.

Abdulrahimzai a reçu une famille d’accueil et est allé dans une école de Bournemouth où il a terrorisé ses camarades de classe plus jeunes.

Là-bas, il a été reconnu coupable des meurtres de Serbie et emprisonné en son absence à 20 ans.

Un garçon qu’il a battu a été gardé à la maison par ses parents, et une mère a déclaré au Sun : “Les enfants étaient pétrifiés par lui et savaient qu’il était beaucoup plus âgé qu’il ne le prétendait.”

Il a été affirmé qu’il avait effrayé les filles en lui envoyant des selfies indécents.

Et une vidéo Snapchat montrée au tribunal le montrait dans une bagarre de rue avec un autre homme.

La police et les services sociaux étaient au courant d’Abdulrahimzai après qu’il ait posé avec une machette sur une vidéo TikTok.

Il a été signalé à la police pour avoir eu un couteau deux jours avant de tuer Thomas.

La police a déclaré que des enquêtes avaient été menées mais qu’il n’avait pas été arrêté et qu’aucune arme n’avait été trouvée.

Ils n’avaient aucune idée qu’Abdulrahimzai était recherché pour meurtre jusqu’à ce qu’ils fassent une enquête internationale après son arrestation.

Le boxeur passionné a admis avoir poignardé à mort Thomas, mais a affirmé qu’il s’agissait d’un homicide involontaire par perte de maîtrise de soi.

Il avait auparavant donné un coup de tête à un homme à l’extérieur d’un club et avait affirmé qu’il craignait pour sa vie lorsqu’il avait ramé avec le copain de Thomas, James Medway, sur le scooter.

Le tribunal a entendu comment Abdulrahimzai est devenu agressif et Thomas l’a giflé deux fois pour le calmer.

L’Afghan a déclaré : « J’ai juste réagi, je l’ai poignardé deux fois… J’ai agi instinctivement. J’ai perdu le contrôle.”

L’une des blessures a transpercé le cœur de Thomas. Le procureur, M. Lobbenberg, a déclaré: “Vingt-quatre secondes, c’est tout ce qu’il a fallu à Abdulrahimzai pour affronter, discuter et tuer Thomas Roberts.”

Abdulrahimzai a déclaré aux jurés que ses parents avaient été tués par les talibans après avoir découvert que son père travaillait avec l’OTAN.

Il a affirmé qu’il s’en était pris à Thomas parce qu’il craignait toujours les talibans.

Il a été signalé à la police pour avoir eu un couteau deux jours avant d’attaquer mortellement Thomas Roberts Crédit : Solent News

Des images de Snapchat ont montré l’agresseur dans une bagarre de rue Crédit : Solent News

Sa famille d’accueil, Nicola Marchant-Jones, a déclaré qu’il était timide, gentil et doux à son arrivée, mais qu’il avait des “terreurs nocturnes” à propos de son passé.

Son paramètre par défaut était “combattre” et il pouvait passer “de zéro à 100 presque instantanément”.

La famille de Thomas a déclaré dans un communiqué: “Thomas était aimé de nombreuses personnes et continue d’être aimé en son absence.

“Nous aimerions que cela soit un avertissement à tout le monde de ne pas porter de couteaux afin que d’autres familles ne souffrent pas comme nous le sommes maintenant.”

Après la condamnation, le procureur Nic Lobbenberg a raconté comment Abdulrahimzai avait abattu les deux Afghans dans un hangar serbe où ils vivaient en juillet 2018.

Des sources ont déclaré qu’il y avait une dispute sur une offre pour entrer en Allemagne.

M. Lobbenberg a déclaré: “Il était armé d’un fusil d’assaut automatique, deux autres avaient des pistolets… l’un des membres du groupe a dit” Qui est le passeur?, Il a tiré 18 cartouches d’une Kalachnikov de calibre 7,62. “

Le député de Bournemouth West, Conor Burns, a déclaré à propos de Thomas: «Cette affaire tragique met en lumière la nécessité de contrôles plus rigoureux et d’accélérer le système de traitement des demandes d’asile.

“Les échecs vont à juste titre mettre les gens en colère.”

Le conseil du BCP a déclaré qu’ils devaient le traiter comme un enfant sur la base de ce qu’il avait dit aux autorités.