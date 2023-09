Fureur alors que Zelensky et Trudeau donnent une standing ovation aux nazis de la Seconde Guerre mondiale | Monde | Nouvelles

Il a été invité par le président de la Chambre, Anthony Rota, qui s’est depuis excusé pour cette erreur. On pense que Trudeau et Zelensky ignoraient tous deux le passé de Hunka. Le bureau de Trudeau a déclaré que « le président de la Chambre s’est excusé et a accepté l’entière responsabilité de l’envoi de l’invitation ».

Dans un communiqué publié dimanche, le groupe a déclaré : « Des excuses sont dues à tous les survivants de l’Holocauste et vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui ont combattu les nazis, et une explication doit être fournie sur la manière dont cet individu est entré dans les salles sacrées du Parlement canadien. et a reçu la reconnaissance du président de la Chambre et une ovation debout.

Rota s’est rapidement excusé. Il a déclaré : « J’ai par la suite pris connaissance de davantage d’informations, ce qui me fait regretter ma décision de [honour Hunka]. Je tiens à préciser que personne, y compris mes collègues parlementaires et la délégation ukrainienne, n’était au courant de mon intention ou de mes remarques avant que je les prononce.

« Je tiens particulièrement à présenter mes plus sincères excuses aux communautés juives du Canada et du monde entier. » Rota a déclaré qu’il acceptait « l’entière responsabilité » de ses actes.

Dans un communiqué, le bureau du Premier ministre canadien a déclaré : « Le président indépendant de la Chambre s’est excusé et a accepté l’entière responsabilité de l’invitation et de la reconnaissance au Parlement. C’était la bonne chose à faire. »

Zelensky n’a pas encore commenté cette révélation.