Fureur alors que les yobs écrasent le défibrillateur de l’équipe de football quelques heures après l’horreur de l’arrêt cardiaque de Christian Eriksen

FURY a éclaté après que des vandales ont été surpris en train de briser le défibrillateur d’une équipe de football quelques heures après l’effondrement de l’as du foot Christian Eriksen alors qu’il jouait à l’Euro.

Les images des yobs brisant le dispositif de sauvetage ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, des personnes décrivant la destruction comme « absolument dégoûtante ».

Une femme tape sur le défibrillateur et un homme éclaire son téléphone dessus, Buxted FC lance un appel pour les identifier Crédit : Buxted FC/Twitter

Le défibrillateur est resté sur le banc du parc après avoir été arraché et le mur et brisé par des vandales Crédits : Eddie Mitchell/Dan Moon

La vidéo a rapidement commencé à circuler largement après que Buxted FC, une équipe locale fondée en 1918 à Uckfield, dans l’East Sussex, ait tweeté la vidéosurveillance dans un appel pour identifier les vandales.

Dans le clip, un homme et une femme, soupçonnés à la fin de leur adolescence ou au début de la vingtaine, sont vus retirer le défibrillateur de 2 000 £ de son étui et le jeter de côté pour l’inspecter.

Le garçon le jette au sol à plusieurs reprises en semblant filmer.

La fille tape sur l’appareil et essaie de retirer le boîtier de l’équipement d’un mur, et quand cela ne fonctionne pas, elles semblent cracher dedans, a déclaré M. Gosden.

Le club a tweeté: « Hier soir à 00h50, notre défib a été vandalisé. Il a été filmé en vidéosurveillance, donc si quelqu’un a des informations sur qui sont ces deux personnes, veuillez le signaler à la police de Sussex.

Le bénévole du comité du club, Mick Gosden, a déclaré au Mirror que le village était dégoûté par les actions du duo, se demandant pourquoi quelqu’un ferait une telle chose.

M. Gosden a déclaré: « Je ne peux vraiment pas croire à quel point certaines personnes vont couler.

« C’est tellement épouvantable. »

« Avec les événements de ce qui s’est passé hier après-midi avec le footballeur professionnel, c’est tellement décevant.

« Comment se sentiraient-ils si leurs parents ou grands-parents avaient besoin un jour d’un défibrillateur et qu’il n’y en avait pas ? »

Le couple semblait se filmer sur des téléphones portables pendant qu’ils effectuaient l’acte, a-t-il ajouté.

« On dirait ‘regardez comme nous sommes intelligents, n’est-ce pas amusant.’ Je pense juste que c’est très triste. »

Les utilisateurs de Twitter ont également été horrifiés par les images, une personne ayant déclaré: « J’ai regardé cela absolument abasourdi. Comment quelqu’un pourrait-il penser que cela est acceptable de quelque manière que ce soit. C’est incroyable.

« Je pense vraiment que ces gens doivent être attrapés et réparer ce qu’ils ont détruit. J’espère seulement que ce n’est pas nécessaire avant de pouvoir le remplacer. »

Un autre a déclaré: « La même nuit, beaucoup de personnes dans le monde ont regardé la vie d’un footballeur littéralement sauvée par l’une de ces machines, ces deux-là décident de détruire un défib. »

Plus a ajouté: « J’adorerais savoir pourquoi ils ont fait ça. Je ne peux pas penser à une seule raison pour laquelle vous iriez vandaliser quelque chose comme ça. »

Un autre utilisateur a convenu: « Absolument dégoûtant; je bouillonne de la façon dont ils se sont engouffrés à la fin. J’espère que vous les attraperez et désolé que cela soit arrivé à votre défib vital. »

McDonald’s Fun Football, qui propose des coups francs pour les enfants, a proposé son aide pour financer un défibrillateur de remplacement. Ils ont dit: « Nous serions heureux d’en payer un nouveau pour votre club, nous vous suivons maintenant, alors veuillez nous envoyer un DM si nous pouvons vous aider. »

Le garçon ramasse la partie principale du défibrillateur pour le jeter contre le mur

Ils tapent tous les deux sur la machine après l’avoir lancée contre le mur

La boîte où était conservé le défibrillateur, avant d’être arraché par des vandales Crédits : Eddie Mitchell/Dan Moon

Un porte-parole de la police de Sussex a déclaré: « La police enquête sur un rapport selon lequel un défibrillateur aurait été endommagé et volé par deux suspects au Buxted Football Club à Uckfield.

« L’incident aurait eu lieu aux premières heures du dimanche matin. »

Toute personne disposant d’informations pouvant aider aux demandes de renseignements est invitée à signaler en ligne ou à appeler le 101, en citant le 551 du 13/06.

Hier, l’ancien milieu de terrain des Spurs, Christian Eriksen « était parti » après s’être subitement effondré lors du match d’Euros contre la Finlande, mais grâce au défibrillateur, il a été sauvé.

Le personnel médical s’est précipité sur le terrain pour soigner d’urgence l’as de l’Inter Milan alors que ses coéquipiers formaient un bouclier protecteur autour de lui.

Et s’exprimant lors d’une conférence de presse dimanche après-midi, le médecin de l’équipe danoise Morten Boesen a déclaré: « Nous n’avons pas d’explication sur ce qui s’est passé.

« Je ne l’ai pas vu en direct, je l’ai vu à l’écran après que cela se soit produit.

« C’était un arrêt cardiaque. Il était parti et nous avons fait une réanimation cardiaque.

Il le jette contre le mur alors qu’elle regarde

Ils ramassent plus de morceaux à jeter contre le mur

« À quelle distance étions-nous? Je ne sais pas. Nous l’avons récupéré après 1 défib. C’est assez rapide. Les détails, je ne suis pas cardiologue, donc je vais laisser aux experts. »

Boesen a ajouté: « Quand je suis arrivé à lui, il était à ses côtés, il respirait, je pouvais sentir un pouls, mais tout à coup, cela a changé et nous avons commencé à lui faire une RCR.

« L’aide est venue très rapidement de l’équipe médicale et du reste du personnel avec leur coopération, et nous avons fait ce que nous devions faire et avons réussi à récupérer Christian. »