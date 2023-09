Fureur alors que les voyageurs installent leur campement à Richmond Park et « caca derrière les arbres » à quelques mètres des demeures des millionnaires

Les VOYAGEURS ont provoqué la fureur après avoir installé leur campement dans un parc historique à quelques mètres des demeures de millionnaires.

Les membres du groupe, qui se sont garés sur Richmond Green la nuit dernière, ont déféqué derrière des arbres, selon des habitants choqués.

Les habitants disent que le quartier chic du sud-ouest de Londres « sent désormais le cannabis » – quelques heures seulement après leur arrivée Crédit : Ray Collins

Certains se sont également plaints de « déchets jetés partout ».

Le prix moyen des maisons entourant l’espace vert est de 3,5 millions de livres sterling.

L’acteur hollywoodien Tom Hardy, ainsi que les téléviseurs Amanda Holden et Sir David Attenborough font partie des célébrités qui vivent à Richmond.

Jack, 32 ans, un habitant inquiet, a déclaré : « Nous voulons qu’ils disparaissent. Ils voyagent constamment, réquisitionnant les terres et les traitant comme de la merde.

« Je suis très mécontent. Ça pue aussi le cannabis – tout le vert.

« Il y a de la merde humaine près des arbres et des détritus jetés partout.

« Les véhicules roulent assez vite, entourés de jeunes enfants.

« Je suis en colère. »

Un porte-parole du conseil municipal de Richmond a déclaré qu’il était au courant de l’existence du groupe.

Ils ont ajouté : « Les campements non autorisés enfreignent nos ordonnances de protection des espaces publics qui interdisent l’accès non autorisé et le camping sur nos espaces ouverts.

« Nous avons lancé les contrôles sociaux et la procédure judiciaire pour les faire avancer. »

En mai, des voyageurs ont été expulsés de Kew Green, à proximité, à seulement trois kilomètres et demi et à 13 minutes de route.

