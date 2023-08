Fureur alors que les indemnités versées aux politiciens qui perdent leur siège devraient DOUBLER alors que les députés commencent déjà à mendier des emplois auprès des sociétés de lobbying.

Les militants pour la justice FISCALE ont réagi avec fureur aujourd’hui lorsqu’il est apparu que les députés qui perdraient leur siège aux prochaines élections recevraient le DOUBLE des indemnités.

Les politiciens perdants reçoivent de l’argent de la part de l’Autorité indépendante de normalisation pour couvrir la fermeture de leurs bureaux et la gestion des départs du personnel.

Les indemnités versées aux députés qui perdront leur siège aux prochaines élections devraient doubler Crédit : Reuters

Le paiement standard était l’équivalent de deux mois de salaire.

Mais ce délai va désormais doubler pour atteindre quatre mois, ce qui signifie que certains députés recevront un salaire de 17 000 £.

Les hommes politiques qui se retirent avant les élections générales ne reçoivent pas d’argent.

John O’Connell, directeur général de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré au Sun : « Les Britanniques seront furieux que les adieux en or aux députés soient sur le point de doubler.

«Ces paiements coûtent déjà très cher aux contribuables.

« L’IPSA devrait réfléchir à nouveau avant de faire appel aux contribuables en période de crise du coût de la vie. »

Cela survient alors que de nombreux députés conservateurs ont déjà commencé à se précipiter vers des sociétés de lobbying haut de gamme dans l’espoir de décrocher un emploi.

Un cabinet de premier plan a récemment reçu six demandes émanant de députés d’arrière-ban distincts qui envisagent de se battre aux prochaines élections.

Parmi eux se trouvent d’anciens ministres.

L’IPSA a déclaré que cette décision a été prise parce qu’elle estime que le temps nécessaire pour fermer complètement un bureau parlementaire est supérieur à deux mois.

Sa décision disait : « Les anciens députés continueront d’avoir accès à leurs budgets normaux (au prorata) pendant cette période de quatre mois, et ils continueront d’employer le personnel nécessaire pour les aider à liquider leurs affaires. »

Les députés qui ont servi plus de deux ans sont également éligibles aux indemnités de perte de charge et les députés en poste depuis plus longtemps empochent des sommes plus importantes.

Les indemnités, similaires aux indemnités de licenciement, seront disponibles pour tous les politiciens éligibles qui quitteront Westminster lors des prochaines élections.