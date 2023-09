Fureur alors que les espions britanniques peuvent continuer à travailler à domicile malgré la menace croissante pour la sécurité de la Chine

Les espions britanniques seront autorisés à continuer de travailler à domicile, malgré la menace croissante pour la sécurité de la Chine.

Les ministres ont donné leur feu vert, même si la commission du renseignement des députés a averti en juillet que la FMH affecterait la capacité des espions à contrôler la sécurité.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il « continuera à offrir au personnel la possibilité de travailler à partir d’un plus grand nombre d’endroits ».

Mais il admet que les actions de la Chine sont passées de « l’influence à l’ingérence ».

Cela survient après qu’il a été révélé qu’un chercheur du Parlement avait été arrêté pour des allégations d’« espion chinois ».

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le Royaume-Uni.

Mais le député Bob Seeley a déclaré : « Nous devons enlever nos lunettes roses et devenir plus sages.

« La Chine que l’on espérait n’est pas celle que nous obtenons.

« Les députés, les fonctionnaires et les soldats doivent être particulièrement conscients de la menace qui pèse sur eux et comprendre que nos ennemis cherchent non seulement à nous recruter potentiellement comme agents, mais aussi à nous diviser. »

« Le Royaume-Uni et ses alliés ont besoin d’une approche plus cohérente et plus robuste face à la menace que représente le régime communiste chinois. »

Pendant ce temps, l’ancien chancelier George Osborne a déclaré au podcast Political Currency qu’il supposait que ses chambres d’hôtel étaient mises sur écoute.