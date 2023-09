Fureur alors que les députés se gavent de nourriture gastronomique bon marché tandis que les prix de la nourriture et des boissons montent en flèche pour le public

Les députés se gavent de nourriture gastronomique bon marché tandis que les prix de la nourriture et des boissons ont grimpé en flèche pour le public.

Les prix des repas au Parlement sont restés bas avec une aide publique annuelle de 6,4 millions de livres sterling.

Les députés se gavent de nourriture gastronomique bon marché alors que les prix de la nourriture et des boissons ont grimpé en flèche Crédit : Getty Images-Getty

Les députés paient 13,90 £ pour un steak aux champignons et frites, au lieu de 19,49 £ Crédit : Getty

Les familles frappées par l’inflation ont vu le prix de la nourriture et des boissons non alcoolisées augmenter de 14,9 pour cent en un an.

Mais les repas des députés – dont le salaire de base est de 86 584 £ – n’ont augmenté que de 6 pour cent.

Dans la salle à manger des membres, le steak aux champignons et frites coûte 13,90 £.

Cependant, un repas similaire chez un Harvester coûte 19,49 £.

La morue, les chips et les petits pois coûtent 8,05 £, contre 9 £ au chippy local, où les prix ont augmenté de 9 pour cent.

Dans les cafés du pays, les boissons chaudes ont augmenté de 11 pour cent, mais pour les députés, la hausse n’est que de trois pour cent.

Un cappuccino ou un latte coûte 1,10 £ contre 4,10 £ dans une succursale de Costa.

John O’Connell, chef de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré : « Pendant que les Britanniques se serrent la ceinture, les parlementaires mangent pour pas cher.

« Il est grand temps de mettre un terme à cet avantage. »

Un porte-parole du Parlement a déclaré que les coûts de restauration avaient diminué de 1,1 million de livres sterling en un an.

Ils ont déclaré : « Les services ne sont pas directement subventionnés, mais ils ont inévitablement un coût. »