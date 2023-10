Fureur alors que l’attaque sur un hôpital de Gaza fait des centaines de morts, tandis qu’Israël et le Hamas se rejettent mutuellement la responsabilité

Une explosion s’est produite à l’hôpital arabe Ahli à Gaza, faisant des centaines de morts.

Israël et les Palestiniens ont échangé la responsabilité de l’incident, le Hamas l’attribuant aux frappes aériennes israéliennes, tandis que Tsahal a imputé la responsabilité du raté de tir d’une roquette aux militants palestiniens.

L’incident a suscité une condamnation mondiale et a conduit à de violentes manifestations dans plusieurs pays musulmans.

Une explosion a ravagé un hôpital de Gaza, tuant au moins 200 personnes mardi soir, déclenchant une condamnation mondiale et de violentes manifestations dans plusieurs pays musulmans.

Israël et Palestiniens se sont partagé la responsabilité de cet incident, que le président américain Joe Biden, « indigné et profondément attristé », a dénoncé alors qu’il était en route vers le Moyen-Orient.

Les autorités du Hamas à Gaza ont déclaré que l’explosion à l’hôpital arabe Ahli avait été provoquée par la dernière d’une vague de frappes aériennes israéliennes.

Les Forces de défense israéliennes ont blâmé les militants palestiniens, affirmant qu’une roquette du Jihad islamique en sortie avait raté son tir.

Aucun des deux récits n’a pu être corroboré de manière indépendante.

Sur le terrain, des scènes de chaos ont eu lieu tandis que les blessés et les morts étaient transportés vers les centres médicaux voisins.

Là, des dizaines de corps enveloppés dans des draps tachés de sang et une pellicule plastique blanche recouvraient le sol. Des proches, stupéfaits, ont tenté d’identifier des proches.

« Nous opérions à l’hôpital. Il y a eu une forte explosion et le plafond de la salle d’opération s’est effondré », a déclaré Ghassan Abu Sittah, médecin de l’association médicale Médecins sans frontières (MSF).

« Les hôpitaux ne sont pas une cible », a-t-il déclaré. « Cette effusion de sang doit cesser. Assez, c’est assez. »

Depuis 11 jours, Israël a lancé des frappes dévastatrices sur la bande de Gaza contrôlée par le Hamas – en représailles à la mort de 1 400 Israéliens abattus, mutilés et brûlés lors de raids transfrontaliers du 7 octobre.

Même au milieu de l’incertitude quant aux causes de l’incident survenu dans cet hôpital géré par des chrétiens, la condamnation internationale a été rapide et généralisée.

« La responsabilité de ce crime doit être clairement établie et les auteurs tenus pour responsables », a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

De Tripoli à Téhéran, il y a eu une réaction furieuse à travers le monde musulman.

En Jordanie, où vivent des millions de réfugiés palestiniens, des manifestants ont tenté de prendre d’assaut l’ambassade israélienne.

Au Liban, des manifestants ont affronté les forces de sécurité devant l’ambassade américaine. Des pierres ont été lancées et un bâtiment incendié.

Le Hezbollah, puissant groupe militant armé et parti politique libanais soutenu par l’Iran, a appelé à une « journée de colère ».

« Questions difficiles »

L’horreur des événements survenus à l’hôpital arabe Ahli et les réactions négatives rapides ont menacé de faire dérailler la visite à enjeux élevés de Biden au Moyen-Orient, qui débute mercredi.

Un sommet à quatre à Amman avec le président palestinien Mahmud Abbas, le roi jordanien Abdallah II et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a été annulé.

Elle aurait lieu « lorsque la décision d’arrêter la guerre et de mettre un terme à ces massacres aura été prise », a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi.

La visite du président américain en Israël se poursuivra. Il devrait exprimer sa solidarité avec Israël suite aux attaques du Hamas, qui ont également tué 31 Américains.

La Maison Blanche souhaite également que des mesures soient prises pour minimiser l’impact humanitaire de la réponse militaire israélienne, en permettant à l’aide d’entrer dans la bande de Gaza sous blocus.

L’inquiétude internationale s’est accrue quant à l’impact dévastateur de la guerre sur les civils palestiniens.

Environ 3 000 Palestiniens sont morts dans la campagne aérienne, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas, dont plusieurs hauts responsables de l’organisation.

Des quartiers entiers ont été rasés et les survivants se retrouvent avec des réserves de nourriture, d’eau et de carburant de plus en plus réduites.

Washington souhaite également éviter que le conflit ne s’étende à la Cisjordanie, au Liban et au-delà, et obtenir des réponses d’Israël sur ses projets militaires.

S’exprimant à bord d’Air Force One, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que Biden poserait à Netanyahu des « questions difficiles » sur ses projets de guerre.

Des dizaines de milliers de soldats israéliens se sont déployés à la frontière en préparation d’une offensive terrestre à grande échelle.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est engagé à « vaincre le Hamas » – même si les objectifs militaires exacts restent flous.

L’attaque a été la pire des 75 ans d’histoire d’Israël, répercutant les douloureux échos des pogroms passés et sapant la confiance dans les services de sécurité du pays.

« Des cadavres dans les rues »

Avant l’incident de mardi, l’hôpital du nord de Gaza avait abrité les blessés et les déplacés suite à une intense campagne de bombardements israéliens.

Israël avait averti un million d’habitants du nord de Gaza de fuir vers le sud en prévision d’une invasion terrestre attendue.

L’archevêque de Cantorbéry Justin Welby représente l’Église anglicane qui gère l’hôpital arabe Ahli.

Il a déclaré que l’hôpital était l’un des nombreux établissements médicaux du nord de Gaza soumis à des ordres d’évacuation et qu’il avait déjà été touché par des « tirs de roquettes israéliennes » le 14 octobre, blessant quatre membres du personnel.

Contenu graphique / Des personnes se tiennent devant les corps de Palestiniens tués lors d’une frappe contre l’hôpital arabe Ahli, dans le centre de Gaza, après leur transport à l’hôpital Al-Shifa, le 17 octobre 2023. AFP Dawood Nemer/AFP

L’agence de travaux des Nations Unies UNRWA affirme que plus d’un million de Palestiniens – près de la moitié des 2,4 millions d’habitants de Gaza – ont fui leurs foyers.

« Il y a des cadavres dans les rues. Les immeubles s’effondrent sur leurs habitants », a déclaré Jamil Abdullah, un Palestinien-Suédois, qui espère fuir l’enclave assiégée.

« L’odeur des morts est partout. »

En Israël, des dizaines de personnes en deuil se sont rassemblées pour les funérailles de cinq membres d’une même famille tués lorsque des militants ont attaqué leur kibboutz à Kfar Aza.

Les cinq cercueils étaient drapés de drapeaux israéliens.

SUIVEZ-LE EN DIRECT | DÉVELOPPEMENT : le chef de l’ONU, António Guterres, « horrifié » par la frappe dans un hôpital de Gaza qui a fait des centaines de morts

Les tentatives diplomatiques pour libérer au moins 199 otages pris par le Hamas se sont accélérées.

La Turquie a déclaré qu’elle était en pourparlers avec le Hamas pour obtenir leur libération.

Le Hamas a publié une vidéo de l’une des captives, la Franco-israélienne Mia Shem.

Sa mère, Keren Shem, a lancé un appel émouvant pour son retour sain et sauf. « Je supplie le monde de ramener mon bébé à la maison », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse à Tel Aviv.