Fureur alors que des maisons perquisitionnent à la recherche de dénonciateurs après une fuite de vidéo CCTV malgré VOTRE droit de savoir

Le chien de garde des données de la Grande-Bretagne a été frappé par une réaction furieuse la nuit dernière après avoir perquisitionné des maisons dans le cadre de sa chasse aux dénonciateurs du scandale Matt Hancock.

L’ancien secrétaire à la Santé a démissionné après que The Sun a révélé le mois dernier la vidéosurveillance de son bureau avec son assistante Gina Coladangelo, qui a enfreint les règles de verrouillage.

L’ancien secrétaire à la Santé a démissionné après que The Sun a révélé le mois dernier la vidéosurveillance de son bureau avec l’aide de Gina Coladangelo, qui a enfreint les règles de verrouillage Crédit : LE SOLEIL

Les électeurs de la circonscription de M. Hancock ont ​​déclaré qu’il était juste qu’il ait honte Crédit : LE SOLEIL

Hier, le bureau du commissaire à l’information a saisi des ordinateurs et d’autres appareils après avoir fouillé deux propriétés dans le sud de l’Angleterre.

Mais leur enquête « exagérée » a été qualifiée de menace pour la presse libre par les députés, les militants et le public – qui ont déclaré que les informateurs devraient recevoir « une médaille ».

Le bureau du commissaire à l’information a été accusé de se comporter comme la Stasi est-allemande.

Le plâtrier Craig Wells a déclaré: « Les dénonciateurs devraient recevoir des médailles pour cela. »

On craignait également que les raids puissent avoir un effet dissuasif sur d’autres dénonciateurs, laissant ainsi d’autres scandales à découvert.

Dans une première page explosive le mois dernier, The Sun a révélé des images de vidéosurveillance du bureau torride de M. Hancock marié avec son assistante Gina Coladangelo qui a enfreint ses propres règles de verrouillage – ce qui a déclenché sa démission.

Un dénonciateur inquiet nous a transmis des images de l’affaire – l’avocat le plus ancien du Royaume-Uni déclarant que notre révélation était carrément dans l’intérêt public.

Tout en luttant pour survivre, les alliés de M. Hancock ont ​​tenté de prétendre que le conservateur infidèle avait été pris pour cible par des espions russes ou chinois, ou qu’un insecte avait été planté dans son bureau.

‘INTÉRÊT PUBLIC’

Maintenant, la fuite fait l’objet d’une enquête de l’ICO en vertu de la loi sur la protection des données – le quango s’appuyant sur des pouvoirs peu utilisés pour mener ses raids hier.

Mais le corps a été touché par une réaction massive la nuit dernière, des politiciens, des militants et des électeurs de la circonscription de M. Hancock l’accusant d’une réaction excessive massive.

Le ministre fantôme travailliste de la Sécurité, Conor McGinn, a dénoncé : « Cette histoire était clairement dans l’intérêt public. Toute illégalité doit faire l’objet d’une enquête, mais nous devons nous assurer que les dénonciateurs peuvent continuer à jouer leur rôle essentiel dans la responsabilisation des organisations. »

Le leader de Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré : « Le Sun a eu raison de publier ces photos, elles étaient clairement dans l’intérêt public. Le Soleil a aussi tout à fait raison de protéger ses sources.

Tory Julian Knight, patron de la puissante commission de la culture, des médias et des sports de Commons, a déclaré: «Je ne peux pas commenter une enquête en cours, mais la liberté de la presse et sa capacité, le cas échéant, à agir dans l’intérêt public sont la pierre angulaire de notre démocratie. et nous le mettons en danger à nos risques et périls.

Sam Armstrong, du groupe de réflexion Henry Jackson Society, a déclaré : « Si une fuite de sécurité nationale a effectivement été exclue par la police, ce n’est rien de plus qu’une tentative brutale d’une agence bureaucratique pour intimider la source d’une histoire dans le intérêt public. »

Jim Killock, directeur exécutif d’Open Rights Group, qui fait campagne pour protéger nos droits à la vie privée et à la liberté d’expression, a déclaré : « C’est une mesure drastique de l’ICO d’intervenir dans cette affaire qui présente un intérêt public si évident. »

Mick Hume, un militant pour la liberté d’expression, a ajouté : « Le » chien de garde des données » du Royaume-Uni agit davantage comme un chien policier de la Stasi, lançant des raids matinaux dans les maisons des gens et mettant en fourrière les ordinateurs personnels dans son désespoir de traquer le dénonciateur. «

« La révélation par le Sun des doubles standards arrogants d’un ministre du gouvernement, qui pensait que les règles strictes qu’il imposait aux autres ne s’appliquaient pas à lui, est dans la meilleure tradition du journalisme d’intérêt public. »

Hier soir, il y avait une inquiétude croissante au sein du gouvernement au sujet des tactiques musclées de l’OIC.

‘DOUBLES STANDARDS’

Un personnage de Whitehall a ajouté : « Vous devez vraiment vous demander si un quango qui passe le plus clair de son temps à déposer des plaintes concernant des appels marketing importuns devrait avoir le pouvoir de défoncer les portes comme s’il détruisait un important réseau de trafic de drogue.

Un autre a déclaré: « Ils pensent qu’ils sont le FBI alors qu’ils ressemblent davantage à la foule informatique. »

Dans la circonscription de M. Hancock dans le Suffolk occidental, le plâtrier M. Wells a déclaré: «Nous sommes censés vivre dans une société libre, c’est le genre de décision que vous attendez d’un gouvernement en Chine ou en Corée du Nord. Hancock n’est pas populaire ici. Cette dernière décision ne lui rendra aucun service.

Nigel Underwood, 60 ans, a ajouté : « Quand j’ai lu cette histoire, j’étais vraiment content qu’il ait été surpris car l’hypocrisie était choquante. Mais j’ai tout de suite pensé : « Je parie qu’ils vont s’en prendre aux lanceurs d’alerte ».

«C’est typique d’un gouvernement sous le feu – c’est une tactique de déviation classique, ils devraient avoir honte. Les dénonciateurs devraient recevoir une médaille, pas être persécutés. »

Le conseiller conservateur de West Suffolk, Ian Houlder, a déclaré: «Pourquoi ne mettent-ils pas autant d’efforts pour interroger Matt Hancock sur les autres violations qu’il a probablement commises au cours des derniers mois? Hancock a laissé tomber les gens de sa circonscription – mais maintenant ils semblent plus intéressés par une chasse aux sorcières pour trouver celui qui a divulgué les preuves.

« Cette recherche d’un lanceur d’alerte est totalement exagérée – ce n’est pas ce qui est important. »

Le directeur des enquêtes de l’ICO, Steve Eckersley, a déclaré: « Nous avons une enquête en cours sur des affaires pénales et nous ne commenterons pas plus avant qu’elle ne soit terminée. »

Gardes de données LE Commissariat à l’information agit en tant que chien de garde des données de la Grande-Bretagne. Il a été mis en place pour garantir que les données personnelles que nous transmettons tous au gouvernement et aux entreprises soient conservées de manière responsable. L’ICO applique la loi sur la protection des données et est également le gardien des informations accessibles via la loi sur la liberté d’information. Plus tôt cette année, il s’est vu conférer de nouveaux pouvoirs d’exécution, ainsi que la possibilité de mener des raids, de mener des enquêtes financières et d’enquêter sur la sécurité en ligne. Son patron, fonctionnaire et citoyenne canadienne Elizabeth Denham, a été critiquée pendant la pandémie pour avoir travaillé à domicile – en Colombie-Britannique, Canada.