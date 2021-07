Fureur alors que des arbres de 70 pieds ont été giflés avec ASBO et ordonnés d’être abattus après une plainte d’un voisin

Les LOCAUX ont fustigé la décision « ridicule » d’un conseil d’abattre deux arbres de 70 pieds après les avoir classés comme HEDGES – et leur avoir donné un ASBO.

La paire de cyprès massifs fait face à la hache après une seule plainte d’un voisin – apparemment parce que leur lumière est bloquée.

Les arbres sont assis dans un cul-de-sac tranquille à Horfield à Bristol depuis 50 ans et sont populaires auprès des enfants locaux et de la faune, y compris les oiseaux et les écureuils.

Les habitants de Druetts Close disent qu’ils sont un point focal pour les résidents – où ils se réunissent tous pour des barbecues et leurs enfants jouent ensemble.

Mais le conseil municipal de Bristol les a maintenant giflés avec un avis d’abattage qui a été épinglé à l’un des arbres – les qualifiant de « nuisance ».

Il dit qu’il ne peut pas simplement les réduire à la bonne taille, car il est peu probable qu’ils survivent.

L’abattage est motivé par le fait qu’ils sont légalement définis comme une haie – en vertu des mêmes lois couvrant les ordonnances de comportement antisocial.

L’avis, paru le 9 juillet, se lit comme suit : « Arbres causant une nuisance telle que définie par l’Anti Social Behavior Act 2003 – High Hedges Section 8 ».

La loi stipule que si une « haie » est composée principalement d’arbres ou d’arbustes à feuillage persistant ou semi-persistant, de plus de deux rangées et de plus de deux mètres de hauteur, et agit comme une barrière à la lumière ou à l’accès, elle est alors classée en « haie haute ».

Mais les habitants, dont Laura Lawrenson, maman de trois enfants, 40 ans, qui vit juste en face des arbres, fulminent.

Elle a dit: « Comment cela peut-il être classé comme une haie? Cela n’a aucun sens.

« Ce n’est pas une haie. Ce sont deux très beaux arbres qui ont poussé ensemble.

« C’est aussi vraiment dommage car ces arbres sont là depuis le début des années 1970, en même temps que le domaine a été construit. Tout le monde en est vraiment triste. »

‘RIDICULE’

Et Laura a ajouté que ses trois jeunes enfants, âgés de cinq, trois et un an, adorent jouer autour des arbres avec les autres enfants de la rue, et même essayer de les escalader.

Elle a déclaré: « Il y a 14 enfants dans cette rue au total, et ils utilisent tous ces arbres comme un endroit agréable pour se rencontrer et jouer.

« Je pense aussi que c’est tellement agréable, au milieu d’une ville, d’avoir un arbre juste à sa porte que vous pouvez sortir et grimper.

« Ça va vraiment leur manquer si ça part. Ma fille aînée pensait que l’arbre était son arbre, qu’il lui appartenait. »

Et l’ancien conseiller Chris Coldbreath, 64 ans, qui habite à deux portes de Laura, a qualifié la situation de « ridicule ».

Le tout est une parodie. Résident Chris Coldbreath

Il a déclaré: « Je ne vois pas comment le conseil peut classer ces deux arbres massifs comme une haie antisociale.

« Je ne pense pas qu’ils fonctionnent correctement dans le cadre de la loi. La loi ne peut pas être utilisée pour supprimer ou endommager des arbres – et pourtant, ils utilisent la loi pour essayer de supprimer ces arbres.

« Tout cela est une parodie. »

Pendant ce temps, Ellie Haywood, 20 ans, a déclaré qu’elle avait vécu dans la rue pendant la majeure partie de sa vie et qu’elle avait l’impression d’avoir grandi avec les arbres.

Elle a déclaré: « Ils sont là depuis si longtemps qu’on a l’impression qu’ils font partie de la route.

« Je vis ici depuis que j’ai trois ans et les arbres ont toujours été là. J’ai l’impression d’avoir grandi avec eux. C’est vraiment dommage. Je serais triste de les voir partir. »

Un porte-parole du conseil municipal de Bristol a déclaré: « Les mesures prises ne relèvent pas de la politique du conseil.

« Mais c’est pour assurer le respect de la législation nationale, qui désigne ce type d’arbre comme haie.

« Nous répondons à une plainte concernant la haie, conformément à la législation, et avons examiné les options qui s’offrent à nous.

« Réduire ces arbres à la taille nécessaire leur laisserait peu de chances de survivre et la suppression et la replantation de l’arbre ont été convenues comme la meilleure option.

« Nous avons reçu un certain nombre de commentaires de résidents locaux soutenant cette approche.

« Nous étudions également et proposons d’autres sites de plantation d’arbres pour nous rapprocher de notre objectif de doubler la canopée des arbres de la ville d’ici 2046. »

