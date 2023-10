Funtouch OS 14 lancé, voici une liste des smartphones vivo et iQOO éligibles pour la mise à niveau

vivo a publié la version bêta d’Android 14 pour le vivo X90 Pro en mai et a annoncé le programme de prévisualisation Funtouch OS 14 basé sur Android 14 pour le smartphone en septembre. Aujourd’hui, vivo a officiellement lancé Funtouch OS 14 et a partagé une liste de smartphones vivo éligibles pour la mise à niveau en Inde ainsi que le calendrier de déploiement de la version bêta.

La liste comprend plus de 30 smartphones, les vivo X90 et X90 Pro recevant des mises à jour bêta à la mi-octobre. Ceux-ci seront suivis par le X80 Pro à la mi-novembre, les X80, V29 Pro, V29, V27 Pro et V27 recevant les mises à jour en décembre. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous pour la liste complète avec la chronologie du déploiement.

iQOO a également partagé sa feuille de route pour la sortie de la version bêta de Funtouch OS 14 en Inde. Plus d’une douzaine de smartphones iQOO sont éligibles pour la mise à niveau, l’iQOO 11 étant le premier à avoir un avant-goût de Funtouch OS 14. La mise à jour sera publiée aujourd’hui, afin que les personnes intéressées puissent s’inscrire au programme bêta plus tard dans la journée. Vous pouvez consulter l’image ci-dessous pour la feuille de route complète. Notez également qu’iQOO ne publiera pas Funtouch OS 14 pour le Z5 et les modèles plus anciens.

Funtouch OS 14 se concentre principalement sur cinq domaines : personnalisation, productivité, multitâche, fluidité et confidentialité.

Pour la personnalisation, vous disposez désormais de trois dispositions d’horloge sur l’écran de verrouillage avec huit styles de police et une sélection de couleurs intelligente. Vous pouvez également appliquer une palette de couleurs monochromes au système pour correspondre à vos fonds d’écran. Il est basé sur la conception Material You et s’appelle MY Color Palette.

De plus, plus de 90 styles d’affichage permanent sont désormais disponibles dans la boutique de thèmes, et vous pouvez également sélectionner différentes sonneries pour différentes cartes SIM.

Dans le service de productivité, vous disposez désormais de nouveaux outils de montage vidéo, permettant une exportation vidéo de qualité originale et sans perte. Vous pouvez également exporter des vidéos dans une résolution jusqu’à 4K à 60 FPS. De plus, il existe 25 nouveaux filtres pour le montage vidéo, tous présentés dans des vignettes améliorées.

L’expérience de lecture vidéo a également été améliorée puisque vous pouvez désormais régler la vitesse de lecture vidéo, la lecture en boucle et capturer des captures d’écran.

Pour le multitâche, vous disposez d’une mini-fenêtre qui facilite le multitâche en réduisant l’application à une petite fenêtre qui reste active en arrière-plan et peut être déplacée sur l’écran pendant que vous utilisez une autre application. Il prend en charge la suspension par balayage latéral et vous pouvez avoir jusqu’à 12 petites fenêtres actives en arrière-plan.

Funtouch OS 14 offrira une expérience plus fluide avec ses fonctionnalités RAM Saver, Extended RAM 3.0, Motion Blur et App Retainer. RAM Saver libérera jusqu’à 600 Mo d’espace pour un démarrage rapide de plusieurs applications, tandis que Extended RAM 3.0 vous permettra d’avoir jusqu’à 36 applications actives en arrière-plan sur un smartphone de 12 Go de RAM (jusqu’à 27 applications avec 8 Go de RAM).

App Retainer, d’autre part, garantira que plus de 100 applications sur liste blanche qui sont en arrière-plan et non fermées manuellement sont restaurées dans leur dernière interface afin que les utilisateurs puissent continuer là où ils s’étaient arrêtés, offrant une expérience sans interruption. Cette fonctionnalité n’est cependant pas entièrement nouvelle, puisque iQOO l’a déjà introduite avec l’iQOO Neo7 Pro. Cependant, App Retainer sur le Neo7 Pro ne prend pas en charge Facebook, qui est l’une des applications les plus populaires, et lorsque nous avons interrogé iQOO à ce sujet, on nous a dit qu’elle pourrait être ajoutée à la liste des applications sur liste blanche à l’avenir.

En parlant de Motion Blur, cette fonctionnalité offrira une animation fluide lors du changement d’application de 18,7 % à un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Enfin, nous avons la confidentialité, qui est désormais assurée avec un masquage amélioré des applications et une protection par mot de passe pour les photos cachées et la mise en miroir d’écran. La fonction Screen Mirroring empêchera les fenêtres contextuelles de notification, de sorte que vos informations ne soient pas révélées lorsque le contenu du téléphone est mis en miroir sur un autre appareil.

Comme App Retainer, App Hiding n’est pas une fonctionnalité entièrement nouvelle mais prend désormais en charge les applications Google.