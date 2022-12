Funny Lion Cub Fail remporte les Comedy Wildlife Photography Awards

Enfin, le moment tant attendu par les fans de photos d’animaux drôles est arrivé. Le 2022 Prix ​​​​de la photographie animalière comique déclaré vainqueur, et c’est un bijou. La photo de Jennifer Hadley d’un lionceau derpy tombant d’un arbre a remporté les honneurs.

Malgré l’échec du démontage de l’arbre, le petit de 3 mois allait très bien. Hadley a capturé le moment amusant en Tanzanie. “C’était probablement sa première fois dans un arbre, et il a décidé d’y aller”, a déclaré le photographe. Le petit gros chat a réussi à se redresser dans les airs et à atterrir en toute sécurité sur ses quatre pattes.

Les Comedy Wildlife Photography Awards sont un concours annuel qui recherche les photographies de nature les plus drôles afin de célébrer le côté plus léger de la vie et de sensibiliser aux efforts de conservation. Le concours est en partenariat avec le Fonds Whitley pour la natureune organisation britannique de conservation.

Les Comedy Wildlife Photography Awards ont annoncé les finalistes en octobre, alors j’attendais avec impatience le verdict sur le champion. Vous pouvez consulter certains de mes faits saillants préférés de toute la compétition :

Le lionceau a été le grand gagnant, mais les prix ont également nommé une série de gagnants de catégories honorant des photos d’un hibou clignotant et d’un poisson “souriant”, entre autres. Le prix du choix du public a également été décerné à Hadley pour sa photo fortuite de deux pingouins. L’un des oiseaux incapables de voler tient une nageoire comme s’il disait à l’autre de s’éloigner.

Jennifer Hadley/Comedy Wildlife Photography Awards



Toutes les photos valent le détour comme preuve du plaisir que l’on peut trouver dans la nature et pour rappeler pourquoi il est si important de protéger notre monde et les créatures qui y vivent.