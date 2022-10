“Funny Girl” de Broadway organise une réunion “Glee” entre Lea Michele et Darren Criss

Darren Criss a regardé son ami et ancien co-vedette de “Glee” chanter “Don’t Rain on My Parade”, cette fois pas en tant que Rachel Berry, mais en tant que Fanny Brice.

Dans l’émission à succès de Fox, Michele a joué Berry, qui était un aspirant interprète de Broadway. À diverses occasions tout au long de la durée du spectacle, Michele entonne l’une des chansons emblématiques de la comédie musicale, “Don’t Rain on My Parade”.

Dans un véritable moment de cercle complet, une histoire fictive est devenue réalité lorsque Michele a pris la relève en tant que Fanny Brice, un rôle tenu par Barbra Streisand et plus tard Beanie Feldstein et sa co-star de “Glee” n’ont pas tardé à montrer leur soutien.

Michele a posté une photo sur son Instagram de Criss, avec sa femme Mia présente au spectacle.

“Le nombre de fois où ce type m’a entendu chanter Don’t Rain on My Parade”, Michele a légendé le post. “Je vous aime @darrencriss et @miavoncriss.”

Michele et Criss ont tous deux joué à Broadway tout au long de leur carrière. Michele a joué Young Cosette dans “Les Misérables” en 1995 et a également pris la scène dans “Ragtime”, “Fiddler on the Roof” et “Spring Awakening”.

Criss s’est produit à Broadway en 2011 dans la pièce “Comment réussir en affaires sans vraiment essayer”. Il a également joué dans « Hedwig and the Angry Inch » et « American Buffalo ».

Michele et Criss ont travaillé ensemble sur l’émission “Glee”, qui a duré six saisons à partir de 2009. Une autre des co-stars de “Glee” de Michele, Jonathan Groff, a également montré son soutien à son ami lors de la soirée d’ouverture de l’émission. Le producteur de Glee, Ryan Murphy, était également présent au spectacle.

“Funny Girl” joue au August Wilson Theatre de New York.