Funky Dineva traîne la plaque “Low Vibrational” de l’entraîneur Stormy

Après avoir été « coach » et autoproclamée « Reine de ControveSHE », Stormy Wellington est devenue virale en qualifiant l’assiette d’un membre de sa communauté sectaire de « faible vibration », Internet a été dans une frénésie de léchage de doigts.

Et après une semaine de blagues et de traînées sur Internet, Stormy a transféré ses talents à Fox Soul’s THÉ GIF pour défendre ses actes.

Les animateurs de l’émission Al Reynolds, Claudia Jordan et Funky Dineva étaient prêts et disposés à faire correspondre les “vibrations” de Stormy et, comme vous pouvez l’imaginer, l’hilarité s’en est suivie.

L’entraîneur Stormy double ses commentaires sur sa plaque «à faible vibration» sur Fox Soul

Pendant le spectacle, la mannequin et actrice Claudia Jordan a fait sauter les choses en sautant directement dans le fiasco de l’assiette de barbecue.

“Dans la vidéo, vous avez dit à votre amie que son assiette de nourriture était à faible vibration et adaptée à un rat des hottes. Alors que votre assiette était digne de la royauté. Décomposez cela très rapidement pour nous », a déclaré un Jordan clairement amusé.

L’entraîneur Stormy a immédiatement sauté pour se défendre en indiquant d’abord la nature de sa relation avec le titulaire de la plaque “hoodrat”.

“Alors attendez, laissez-moi juste dire quelque chose, il y a une histoire avec cette jeune femme que vous avez tous vu dans la vidéo. Son nom est Tammy Prix, j’ai été un mentor, son entraîneur et son ami. Elle m’appelle littéralement son ange », a expliqué Stormy en notant que Tammy était membre de sa société de marketing à plusieurs niveaux. Total des changements de vieet a réussi à utiliser les «produits» au cours de son parcours de perte de poids.

Selon Stormy, Tammy “la connaît” et “comment elle parle”.

“Je me sens responsable de son succès”, a-t-elle poursuivi.

Stormy a déclaré qu’elle se sentait également responsable de ce que Tammy mangeait et a déclaré que Tammy l’avait “déshonorée” et “manquait de respect” en s’asseyant à côté d’elle avec “assez de nourriture pour 3 personnes” dans son assiette. Elle unIl a également fustigé Tammy pour avoir utilisé des couverts en plastique, mais s’est attribué le mérite d’avoir facilité la bêtise.

“C’est vrai que c’était mon événement, je ne pensais pas que c’était digne d’une reine”, a-t-elle ajouté avant de l’appeler “faible vibration, collant et jeté ensemble” tout en fouillant le traiteur pour avoir fourni la nourriture facilitant les basses vibrations.

Funky Dineva prend au sérieux le fait de parler d’elle-même à Stormy

À un moment de la vidéo, Funky Dineva a cessé de rire et s’est ressaisi à temps pour livrer LA LECTURE D’UNE VIE à la princesse à plaque “à faible vibration”.

“Écoutez, je suis assis ici en train de rire parce que, de mon point de vue, vous aggravez la situation”, a déclaré Dineva. “Parce que vous vous êtes assis là, à mon avis, en tant qu’ami et que vous avez embarrassé cette dame!” “Ensuite, c’était comme” mon assiette est digne d’une reine et votre assiette est digne d’un hoodrat “, elle avait faim. Votre assiette donnait une réalité à la famine. “Ensuite, pour le comparer à la royauté Stormy…”, a-t-il commencé avant de creuser un peu plus et de dire ce que la plupart des gens pensaient. «Pas de thé, pas d’ombre, pas de casquette. HOODRAT ? ! Ce que vous DONNEZ… Ce que vous donnez quotidiennement est plus compatible avec hoodrat que l’assiette de cette femme. continua l’hôte. “Tu avais les ongles verts, tu léchais de la sauce barbecue et Dieu sait quoi d’autre sous tes ongles tout en fouillant dans cette assiette de dame. Vous mangiez tous dans des assiettes blanches lors d’un événement auquel les gens ont payé des milliers de dollars pour assister et dont vous étiez responsable. De plus, vous mangiez des crevettes – ce sont des cafards de la mer et il n’y a littéralement aucune valeur nutritive dans le maïs, alors comment VOTRE assiette ou votre vibration était-elle plus élevée que la sienne ? »

Funky Dineva a continué à traîner et a terminé avec;

“Tammy est une meilleure femme que je ne le serais jamais parce qu’elle a fait tomber la nourriture de votre main et a montré exactement à quel point les vibrations auraient pu être faibles.”

Vous pouvez voir plus d’explications de Stormy sur le “Tea GIF” de Fox Soul dans son intégralité ci-dessous.