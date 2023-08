Funky Dineva se fait traîner en enfer pour avoir ombragé Chlöe Bailey

L’audace cendrée

Funky Dineva se fait TRAÎNER en enfer et revenir à cause de commentaires inutilement méchants sur Chloe Bailey lors d’un segment controversé sur FOX Soul’s Émission de potins sur le thé-GIF.

Le commentateur notoirement désordonné a attaqué Bailey avec un barrage d’insultes en réponse à une vidéo d’elle défendant sa sœur. Halle contre les rumeurs de grossesse qui se propagent en ligne.

« Je peux officiellement dire que je ne l’aime pas », a lancé Dineva lors d’un discours étrangement mesquin. « Chlöe Bailey est tellement nulle à mon avis. Tout d’abord, ma fille, tu es Miss Preppy Ashley de la banlieue. Ensuite, tu es sorti en pleine promiscuité et merde, et maintenant tu essaies d’être un gangster. Rien de tout cela n’est putain de crédible.

« Et je vais probablement subir beaucoup de réactions négatives à cause de ça, et sans ce maquillage, elle n’est pas mignonne. Elle n’aurait jamais dû apparaître sur cet appareil photo avec ce gros visage sans maquillage. Vous n’êtes pas authentique, c’est pourquoi votre merde ne se vend pas.