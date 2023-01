Funky-Cute Echidnas souffle des bulles de morve pour rester au frais dans la chaleur

Les échidnés sont de petites créatures magiques. Ce sont des mammifères étrangement mignons qui pondent des œufs avec des piquants. Ils sont apparentés aux ornithorynques. Comme de nombreux animaux, ils seront probablement confrontés à de nouveaux stress à mesure que crise climatique continue de faire monter la température. De nouvelles recherches montrent comment les échidnés à bec court en Australie ont des moyens inhabituels de rester au frais.

Chercheur à l’Université Curtin Christine Cooper se spécialise dans les oiseaux et mammifères indigènes australiens et est le premier auteur d’une étude sur les capacités de régulation thermique des échidnés publiée mardi dans la revue Biology Letters. Les travaux aident les scientifiques à comprendre comment les échidnés pourraient réagir au réchauffement climatique.

Cooper a utilisé une caméra infrarouge pour enregistrer des vidéos thermiques d’échidnés sauvages. Les animaux soufflent des bulles de mucus de leur nez pour amortir le bout du nez. Les chercheurs ont découvert comment l’humidité s’évapore et refroidit le sang de l’échidné. Les épines des animaux agissent également comme une isolation souple qui peut être “fermée” pour conserver la chaleur ou “ouverte” pour se rafraîchir. Les parties sans épines de leur corps, comme le dessous, peuvent également dégager de la chaleur en cas de besoin.

“Les échidnés ne peuvent pas haleter, transpirer ou lécher pour perdre de la chaleur, ils pourraient donc être affectés par l’augmentation de la température et notre travail montre d’autres moyens par lesquels les échidnés peuvent perdre de la chaleur, expliquant comment ils peuvent être actifs dans des conditions plus chaudes qu’on ne le pensait auparavant.” Cooper a dit dans une déclaration de l’Université Curtin.

L’étude a inclus 124 échidnés suivis au cours d’une année. On pensait que les échidnés faisaient principalement face à des températures dangereusement élevées en modifiant leur comportement, notamment en devenant plus nocturnes pendant l’été. Comme le note l’article, “les échidnés ont une suite de stratégies de thermorégulation plus sophistiquée que ce qui a été généralement apprécié”. Cette résilience peut aider l’espèce à survivre dans un monde qui se réchauffe.