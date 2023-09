Funko dévoile le Pop et le Loungefly exclusifs de NYCC 2023 Star Wars

Le Comic-Con de New York approche à grands pas et Funko a partagé en exclusivité certains de leurs Guerres des étoiles Populaire! et Loungefly s’aligner avec io9.

Tout d’abord, il y a le Guerres des étoiles Figurine Funko de Dark Maul. Une figurine exclusive du New York Comic-Con en édition limitée du méchant du côté obscur, qui représente un Maul torse nu avec ses jambes de robot. Pour Loungefly l’ambiance donne du rétro Guerres des étoiles arcade. Le mini sac à dos est calqué sur une boîte de jeu d’arcade des années 80 mais n’est hélas pas livré avec un jeu jouable. De même, le portefeuille présente l’esthétique de la grille néon des premiers jours de jeu.

Jetez un œil à ce diaporama pour un aperçu plus approfondi des exclusivités du New York Comic-Con qui arriveront sur les stands Funko et Loungefly lors de l’événement d’octobre.