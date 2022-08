Funkanometry de l’île de Vancouver progresse à travers “America’s Got Talent” vers des spectacles en direct

Les yeux sont toujours rivés sur le duo de danse Funkanometry de l’île de Vancouver après leur récente progression sur L’Amérique a du talent.

Lors de l’épisode le plus récent de l’émission télévisée de talents, diffusée le mardi 2 août, les juges Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum et Howie Mandel ont dû sélectionner 55 des 138 actes précédemment réussis pour passer aux émissions en direct.

Jacksun Fryer, 19 ans, et Carlow Rush, 20 ans, de Nanaimo et Duncan respectivement, sont apparus pour la première fois dans l’épisode du 7 juin, “épatant” le public et les juges avec leur chorégraphie pour Earth, Wind and Fire’s Septembre et Rick James’ Super Freak.

Les juges ont alors fait l’éloge de leur performance et ont assuré l’avancement du duo le 2 août.

@funkanometry NOUS L’AVONS FAIT ! Nous avons atteint les demi-finales de America’s Got Talent @America’s Got Talent 🤯 ! Merci à tous et merci aux juges❤️ ! Nous allons vraiment avoir besoin de la puissance de notre Funk Fam, notre avenir est désormais entre vos mains. #funkanometry #funkanometryagt #agtseason17 #agtliveshows ♬ Ne vous arrêtez pas jusqu’à ce que vous en ayez assez – Michael Jackson

Selon NBC, diffuseur de l’AGT, les émissions en direct commencent le 9 août et les fans peuvent voter pour leurs actes préférés après leurs performances.

Le vote peut se faire en ligne sur www.NBC.com/AGTVote ou via l’application AGT.

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Breaking NewsDanseDivertissement