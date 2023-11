Funérailles massives de militants après le raid le plus meurtrier en Cisjordanie depuis 2005

Jénine (Territoires palestiniens) (AFP) – Au sommet d’un bâtiment abandonné à Jénine, des enfants ont compté les corps des combattants palestiniens transportés vers leurs tombes lors des funérailles collectives des militants tués lors du raid israélien le plus meurtrier en Cisjordanie occupée depuis 2005.

Dans la ville, longtemps considérée comme un foyer de militantisme, 14 personnes ont été tuées jeudi dans les combats, selon le ministère palestinien de la Santé.

Après une journée de combats incessants entre des hommes armés masqués et les forces israéliennes à bord de véhicules blindés de transport de troupes, les rues étaient criblées de trous et jonchées de douilles de balles.

Depuis les maisons et les morgues des hôpitaux, les corps de dix des victimes ont été transportés sur des civières par des dizaines de militants masqués tirant en l’air.

“Nous ne vivons pas comme le reste des gens”, a déclaré Hayat Amorri, 38 ans, parcourant les décombres encore fumants de sa maison, endommagée lors du raid.

Depuis les maisons et les morgues des hôpitaux, les corps de 10 des victimes ont été transportés sur des civières par des dizaines de militants masqués tirant en l’air. © Aris MESSINIS / AFP

L’armée israélienne a déclaré que “au cours des activités antiterroristes, les forces ont échangé des tirs avec des terroristes armés, plus de 10 terroristes ont été tués et plus de 20 suspects recherchés ont été appréhendés”.

– ‘Jour après jour’ –

Les 14 morts jeudi à Jénine constituent le bilan le plus élevé d’un seul raid en Cisjordanie depuis 2005, selon les chiffres de l’ONU.

Les tensions dans le territoire palestinien ont atteint leur paroxysme avec une forte augmentation des raids israéliens depuis que le Hamas a lancé une attaque sans précédent contre Israël depuis Gaza le 7 octobre, qui a tué plus de 1 400 personnes, selon des responsables israéliens.

En réponse, Israël s’est engagé à détruire le Hamas, en bombardant sans relâche la bande de Gaza et en envoyant des troupes terrestres. Plus de 11 000 personnes, également pour la plupart des civils, ont été tuées, selon le ministère de la Santé à Gaza, dirigé par le Hamas.

La violence a augmenté en Cisjordanie depuis le 7 octobre, lorsque des hommes armés du Hamas ont fait irruption dans le sud d’Israël. © Aris MESSINIS / AFP

En Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, plus de 180 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre, selon le ministère palestinien de la Santé. Trois Israéliens ont été tués au cours de la même période, selon les autorités.

“Jour après jour, il y a des assauts, à l’intérieur de la ville, à l’intérieur du camp, dans les villages. Nous ne sommes jamais en sécurité”, a déclaré Salam Hussein, 39 ans, conduisant trois enfants à travers les décombres d’une rue rasée de Jénine.

Un poulailler du quartier a été détruit, une corde à linge mutilée lors des combats et les vêtements noircis éparpillés sur le sol.

Un jeune garçon a posé pour une photo, brandissant un signe de paix à côté d’un mémorial dédié à un militant précédemment tué, détruit lors de la bataille de jeudi.

L’hommage détruit ne montrait que le sourire du militant et ses bras tenant un fusil d’assaut.

© Aris MESSINIS / AFP

“Nous sortons avec nos enfants sous les bombardements, sous les bombes. Nous survivons miraculeusement”, a déclaré Hussein.

“Personne ne peut vivre une vie normale.”

– “Fatigué psychologiquement” –

Dans toute la Cisjordanie, 18 Palestiniens au total ont été tués jeudi, selon le ministère palestinien de la Santé.

Les funérailles des militants, auxquelles ont assisté quelques milliers de personnes, se sont terminées sur le même terrain où d’autres ont été enterrés après un autre raid la semaine dernière.

Les hommes ont passé des parpaings au-dessus de leur tête pour couvrir les tombes les plus récentes, avant que la foule ne reflue vers une ville une fois de plus ravagée par les combats.

“Nous ne voyons que de la destruction, ils ne font rien d’autre, et c’est comme ça tous les jours.”

“Pourquoi viennent-ils ici ?” » a demandé le quinquagénaire. “Nous ne sommes pas le Hamas à Gaza.”

© 2023 AFP