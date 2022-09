Funérailles et chirurgies perturbées par un jour férié pour les funérailles de la reine

LONDRES – La décision du gouvernement britannique de déclarer le lundi 19 septembre jour férié pour les funérailles nationales de la reine Elizabeth II a entraîné une vague de fermetures, de perturbations et d’annulations de services, y compris dans des secteurs essentiels tels que les transports et les soins de santé, et a déclenché une réaction violente. parmi ceux qui ont des plans et des rendez-vous de longue date ce jour-là.

Les hôpitaux ont reporté les interventions chirurgicales non urgentes, les salons funéraires ont retardé les enterrements et les organisateurs de grands événements sportifs et culturels ont été contraints de modifier leurs plans. Les directives du gouvernement sont de “permettre aux particuliers, aux entreprises et aux autres organisations de rendre hommage à Sa Majesté et de commémorer son règne, tout en marquant le dernier jour de la période de deuil national”.

Il y a généralement huit jours fériés par an au Royaume-Uni, et les entreprises ont l’habitude de contourner ces jours fériés pour maintenir le service, en particulier parce que, selon la loi britannique, les entreprises ne sont pas tenues de fermer les jours fériés et que les employés n’ont pas automatiquement droit aux jour de congé.

La décision de dernière minute de faire du lundi un jour férié, associée à la nature sombre de la journée, a laissé certains employeurs se démener alors que le gouvernement les a encouragés «à répondre avec sensibilité aux demandes des travailleurs qui souhaitent prendre un congé» pour ce qu’il a appelé “un moment national unique.”

Vous trouverez ci-dessous une liste de certains des principaux services et événements annulés ou affectés lundi.

Chirurgies et rendez-vous chez le médecin

De nombreux hôpitaux et médecins généralistes ont annulé des rendez-vous de longue date, y compris des procédures non urgentes, et ont promis aux patients qu’ils les reporteraient à une date ultérieure. Mais avec le National Health Service (NHS) toujours confronté à des arriérés liés au covid, de nombreux patients craignent de devoir attendre des mois pour une autre chance.

Rebecca Rose, une femme qui appelé dans Times Radio émission du matin mercredi, a déclaré que son rendez-vous de lundi pour voir un professionnel de la santé mentale – qui a pris plus de quatre mois à obtenir – a été annulé. Elle a dit qu’on lui avait dit qu’elle recevrait un e-mail d’ici lundi après-midi pour reporter son rendez-vous, mais qu’elle ne l’avait pas reçu mercredi.

“C’est très décourageant si je suis honnête”, a-t-elle déclaré, décrivant la thérapie comme “une bouée de sauvetage”.

“Quand vous avez tant lutté avec votre santé mentale, j’ai pensé, ‘oh enfin, je vais pouvoir gérer ça.’ Pour ensuite être simplement annulé… cela m’a beaucoup coûté », a-t-elle poursuivi.

Beaucoup se sont tournés vers Twitter pour partager leurs expériences d’annulation inattendue de rendez-vous de longue date.

La dentisterie du NHS est cassée. avait rendez-vous pour voir @NHSWalesSurvey dentiste le 19.09.22. Ce rendez-vous chez le dentiste avait été pris il y a 4 mois. En raison des funérailles de la reine, rendez-vous annulé. Nouveau rendez-vous 10.02.23.

Où est la résilience @Eluned_Morgan? —David Morgan (@morgs4mountains) 13 septembre 2022

Alors que certaines fiducies du NHS, qui gèrent les hôpitaux locaux, ont déclaré qu’elles feraient tout leur possible pour maintenir les services aussi proches que possible de la normale, d’autres ont averti les patients qu’ils devront retarder la plupart des rendez-vous.

Le conseil de santé de l’hôpital Aneurin Bevan au Pays de Galles a déclaré dans un communiqué qu’il “reportait tous les rendez-vous et cliniques prévus” lundi, tout en notant que les rendez-vous urgents de certains patients pourraient être maintenus “en cas d’accord avec les patients et les équipes”. Les perturbations étaient “inévitables”, a-t-il déclaré.

Deborah Smith, porte-parole de la National Association of Funeral Directors, a déclaré que les directeurs des plus de 4 100 salons funéraires britanniques qu’elle représente ont été informés que les décisions de reporter les funérailles prévues pour lundi devraient être entièrement laissées aux membres de la famille du défunt.

“Beaucoup et beaucoup de funérailles ont lieu lundi”, a déclaré Smith au Post. Mais dans de nombreux cas, les membres de la famille préféreront reporter pour éviter les perturbations liées à la circulation sur les routes ou aux services ferroviaires irréguliers le jour férié, ou parce que les écoles et les crèches seront fermées, ce qui rendra difficile la fréquentation des parents d’enfants en bas âge. .

Cependant, les funérailles impliquent plus que les pompes funèbres et peuvent devoir être reportées si les crématoriums ou les exploitants de cimetières sont fermés, ou si les chefs religieux ne travaillent pas ou ne peuvent pas se rendre sur le lieu des funérailles. Selon certains médias, des familles ont déjà été confrontées à des annulations de dernière minute extrêmement perturbatrices en raison de fermetures locales.

Le report des funérailles de lundi devrait également s’ajouter à l’arriéré national existant. “Il y a déjà une attente assez longue dans certaines parties du pays entre la mort et les funérailles” – généralement entre deux et quatre semaines, a déclaré Smith, en raison de retards dans l’enregistrement des décès et les enquêtes des coroners. “Inévitablement, le déplacement de certaines funérailles aura un impact là-dessus.”

De nombreux grands événements sportifs, artistiques et de divertissement prévus pour lundi ont également été repoussés, soit parce que les organisateurs craignaient que la suite ne paraisse sourde, soit parce que les perturbations causées par les vacances rendraient difficile la progression comme prévu.

Le British Fashion Council a annulé tous les événements officiels lundi dans le cadre de la Fashion Week de Londres, qui se déroule du 16 au 20 septembre. Il a conseillé aux créateurs et aux marques de “respecter l’humeur de la nation et la période de deuil national en tenant compte du moment de leur libération d’images.

Représentations de plus d’une douzaine d’émissions à succès du West End telles que “Hamilton”, “Mamma Mia!” et “Phantom of the Opera” ont également été annulés, et de nombreux théâtres fermeront, dont le théâtre historique Globe, qui a également annulé dimanche la célébration de son 25e anniversaire. La plupart des grands musées, dont la National Gallery et le Victoria & Albert Museum, fermeront.

La Premier League a reporté trois matchs de football “en raison d’événements entourant les funérailles de la reine”, mais les matchs devraient reprendre le week-end précédant les funérailles, après une interruption de plusieurs jours annoncée après la mort de la reine.

Certaines des fermetures se sont avérées controversées. Center Parcs, un réseau de villages de vacances apprécié des familles, a déclaré que tous ses villages britanniques fermeraient lundi à partir de 10 heures, heure locale “par respect et pour permettre au plus grand nombre de nos collègues de faire partie de ce moment historique. ” Cela aurait signifié que les clients enregistrés pour un séjour plus long incluant le lundi auraient dû quitter les parcs pendant seulement 24 heures, puis revenir.

En réponse à la réaction furieuse des vacanciers, Center Parcs a déclaré mardi avoir “revu notre position concernant le très petit nombre d’invités qui ne doivent pas partir lundi, et nous leur permettrons de rester sur nos villages plutôt que d’avoir à partir et revenir mardi.