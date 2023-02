Funérailles d’un militant biélorusse tué en Ukraine

KYIV, Ukraine – Les funérailles d’un volontaire et militant militaire biélorusse décédé en combattant sur les lignes de front dans l’est de l’Ukraine ont eu lieu samedi à Kyiv.

Les troupes russes ont intensifié leurs attaques dans l’est de l’Ukraine, en particulier dans les villes industrielles de Bakhmut et Vuhledar. Moscou a déclaré que son objectif principal était de s’emparer de la province orientale de Donetsk, qu’il considère comme faisant partie de la Russie.

“C’est un régiment très spécial, composé uniquement de Biélorusses. Ce n’est pas leur pays, ce n’est pas leur nation, mais c’est leur guerre », a déclaré Bohdan Yaremenko, un député au parlement ukrainien qui a assisté aux funérailles. “Je suis ici en signe de mon soutien et de ma solidarité de cœur avec le leur.”

Olena Kharkhel, tenait un portrait de Lobov dans l’église alors que ses camarades lui rendaient un dernier hommage. Son mari, également dissident biélorusse, est mort en combattant dans l’est avec le régiment en juin. Lui et Lobov avaient été de bons amis.

Lobov a purgé quatre ans de prison pour des actes de désobéissance dans sa Biélorussie natale en 2010. Après sa libération en 2014, il s’est enfui en Ukraine et a rejoint les forces armées en tant que volontaire militaire.

Les Biélorusses constituent un important contingent de combattants étrangers en Ukraine. L’invasion de l’Ukraine par la Russie les a poussés à se mobiliser. Le régiment lui-même a été officialisé en mars 2022 et a été actif dans de nombreuses batailles clés depuis les premiers jours de la guerre, notamment à Mykolaïv, Kherson et la défense de Bucha et Irpin. Lobov a participé à ce dernier.