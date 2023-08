Funérailles d’un fan tué dans l’attaque d’Athènes. Le président de l’UEFA Ceferin rencontrera le Premier ministre grec

ATHÈNES, Grèce (AP) – Un service funèbre a eu lieu vendredi pour un fan de football grec tué dans une attaque menée par des supporters croates qui a secoué les responsables sportifs européens.

Des centaines de personnes en deuil – dont beaucoup portaient les couleurs noires et jaunes de l’équipe de Michalis Katsouris, AEK Athènes – se sont rassemblées devant une église Elefsina, à 25 kilomètres (15 miles) à l’ouest d’Athènes, applaudissant alors que son cercueil blanc passait devant elles.

Le supporter de l’AEK, âgé de 29 ans, est mort d’un coup de couteau et 10 autres ont été blessés lorsque des dizaines de supporters croates brandissant des gourdins en bois et des battes en métal ont attaqué lundi des passants devant l’Opap Arena de l’AEK, a annoncé la police.

Un match de qualification de la Ligue des champions entre l’AEK et le Dinamo Zagreb qui devait avoir lieu quelques heures plus tard a été annulé par l’UEFA, l’instance dirigeante du football en Europe.

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, se rendra en Grèce la semaine prochaine et prévoit de rencontrer mercredi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis et le chef de la Fédération grecque de football, Panagiotis Baltakos.

Des représentants des quatre principaux clubs du pays – AEK Athènes, Olympiakos, PAOK et Panathinaikos – ainsi que des responsables sportifs du gouvernement ont été invités à assister aux discussions, ont indiqué des responsables gouvernementaux.

Ceferin devait se rendre à Athènes pour assister à la finale de la Super Coupe de l’UEFA entre Manchester City et Séville mercredi. L’UEFA a officiellement demandé un rapport sur les violences à Athènes avant d’envisager « les prochaines étapes et toute mesure potentielle ».

Plus de 100 personnes – pour la plupart des ressortissants croates – ont été arrêtées après l’attaque et ont été inculpées de meurtre, d’appartenance à une bande criminelle et d’autres infractions. La police poursuit ses perquisitions à Athènes et aux points frontaliers et de transit, à la recherche de supporters croates qui auraient échappé à l’arrestation.

Les accusations de meurtre, appliquées dans un acte d’accusation général pour tous les suspects, seront probablement abandonnées pour la plupart des fans arrêtés au fur et à mesure de l’enquête.

Vendredi, de brefs affrontements ont éclaté devant les palais de justice d’Athènes où les supporters arrêtés témoignaient des violences meurtrières. Ils avaient été conduits dans les bâtiments par paires et menottés sous une forte escorte policière.

Quelque 200 fans de l’AEK se sont rassemblés devant le complexe judiciaire, certains lançant des bouteilles d’eau et d’autres objets sur les équipes de police et de télévision.

Aucune arrestation ou blessure n’a été signalée.

Les autorités locales d’Elefsina ont suspendu plusieurs événements publics avant les funérailles en signe de deuil. C’est l’une des trois villes de l’Union européenne, avec Timisoara en Roumanie et Veszprem en Hongrie, à avoir reçu le statut de Capitale culturelle européenne pour 2023.

« Le meurtre lâche et non provoqué de Michalis ne doit pas et ne sera pas oublié », a déclaré le maire d’Elefsina, Argyris Economou. « Son lieu de sépulture sera toujours là, comme un symbole qui nous rappelle à tous, générations actuelles et futures, les conséquences douloureuses de la violence des fans fascistes. »

___

Football AP : https://apnews.com/hub/soccer

___

Dunbar a rapporté de Genève, en Suisse. Lefteris Pitarakis à Athènes y a contribué.

Derek Gatopoulos et Graham Dunbar, Associated Press