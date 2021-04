Il y avait quatre matches de la 16e ronde qui devaient débuter à 15 heures samedi

Premiership Rugby a annoncé que le coup d’envoi des quatre matches de la 16e journée de samedi avait été déplacé pour éviter un affrontement avec les funérailles de 15 heures du prince Philip.

Le match Sale v Gloucester et Exeter contre Wasps débutera à 12h30 tandis que Newcastle v Bristol débutera à 17h, avec Harlequins v Worcester.

Une déclaration disait: « En signe de respect pour SAR le prince Philip, le duc d’Édimbourg, Premiership Rugby peut confirmer que tous les matchs de Gallagher Premiership Rugby programmés le samedi 17 avril ont été déplacés pour éviter un affrontement avec son service funèbre.

« Nous tenons à remercier nos diffuseurs et les huit clubs pour leur coopération dans la réorganisation de ces matches si rapidement. »

Le Conseil de cricket anglais et gallois a déclaré que les neuf matchs du championnat du comté seraient interrompus pendant une heure et 20 minutes et a demandé à tous les clubs de cricket récréatifs d’arrêter le jeu pendant une heure pour leur rendre hommage, tout en observant la minute de silence à 15 heures.

3:16 Retour sur la vie sportive du duc d’Édimbourg, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans Retour sur la vie sportive du duc d’Édimbourg, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans

Il a été annoncé samedi que les matchs de l’EFL prévus samedi à 15 heures seraient déplacés pour éviter un affrontement et il est entendu que la Premier League est toujours en pourparlers avec le Département du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) concernant les arrangements, tandis que les femmes Six Nations attend des conseils.

Les loups doivent accueillir Sheffield United en Premier League à 15 heures, après le match de midi entre Newcastle et West Ham.

La demi-finale Chelsea v Manchester City FA Cup débutera à 17h30 à Wembley.

Le World Snooker Tour est en liaison avec le DCMS en ce qui concerne le championnat du monde, qui doit débuter samedi à Sheffield.

Les réunions de course de haut niveau à Ayr et Newbury prévues pour samedi ont été transférées à l’après-midi suivant. En conséquence, la réunion du Scottish Grand National et du Dubai Duty Free Spring Trials sur le parcours de West Berkshire aura lieu dimanche.

Aucune course ne doit avoir lieu en Grande-Bretagne entre 14h45 et 16h15 samedi. Les réunions à Bangor, Thirsk, Brighton et Nottingham auront lieu, mais avec des heures de départ différentes pour garantir que les courses n’entrent pas en conflit avec la cérémonie.