Funérailles du premier des 2 Polonais tués dans l’explosion d’un missile

VARSOVIE, Pologne (AP) – Des funérailles ont eu lieu samedi pour l’un des deux hommes polonais décédés dans l’explosion d’un missile près de la frontière avec l’Ukraine, des décès qui, selon des responsables occidentaux, semblent avoir été causés par un missile de défense aérienne ukrainien qui s’est égaré.

Des roses blanches ont été placées sur le cercueil en bois de Boguslaw Wos. Un membre de la famille portait une photo de lui en noir et blanc, tandis qu’un autre homme portait un crucifix portant son nom. L’agence de presse polonaise PAP a décrit Wos comme un directeur d’entrepôt de 62 ans.

Wos et un autre homme sont morts mardi à Przewodow, une petite communauté agricole à environ 6 kilomètres (4 miles) de la frontière avec l’Ukraine alors que ce pays se défendait contre un barrage de missiles russes dirigés contre l’infrastructure électrique de l’Ukraine.

Des responsables polonais, de l’OTAN et des États-Unis ont déclaré qu’ils pensaient que la Russie était responsable des morts quoi qu’il arrive, car un missile ukrainien n’aurait pas raté si le pays n’avait pas été contraint de se défendre contre les attaques russes.

Une enquête polonaise pour déterminer l’origine du missile et les circonstances de l’explosion a été lancée avec le soutien des enquêteurs ukrainiens américains qui se sont joints à l’enquête vendredi.

Les funérailles de Wos ont eu lieu dans une église du village et il devait être enterré dans le cimetière local, a indiqué PAP.

Les funérailles comportaient des éléments de funérailles d’État, avec une garde d’honneur militaire et des responsables polonais et des représentants ukrainiens rejoignant la famille de l’homme et les membres de la communauté.

Le consul général d’Ukraine dans la ville voisine de Lublin a déposé une couronne aux couleurs de l’Ukraine, a rapporté PAP.

Les funérailles et l’inhumation ont eu lieu en privé, la famille Wos n’ayant demandé aucun accès aux médias.

L’autre victime doit être inhumée dimanche.

The Associated Press