Funérailles du pape Benoît XVI : le pape François se souvient de la vie, de l’héritage et du courage du défunt pontife

L’ancien pape Benoît XVI a été inhumé avec une messe funéraire devant des milliers de personnes en deuil sur la place Saint-Pierre jeudi, le pape François présidant l’événement et honorant le courage de son prédécesseur.

Des milliers de personnes ont regardé et pleuré et les cloches ont sonné alors que les porteurs portaient le cercueil de cyprès de Benoît depuis la basilique Saint-Pierre et le plaçaient sur l’autel. Le pape Benoît XVI, né Joseph Ratzinger, est décédé le 31 décembre à l’âge de 95 ans.

François, vêtu des vêtements cramoisis, a ouvert la messe par une prière.

“En nous tenant aux dernières paroles du Seigneur et au témoignage de toute sa vie, nous aussi, en tant que communauté ecclésiale, voulons suivre ses traces et remettre notre frère entre les mains du Père”, a déclaré François à la fin.

MESSE DE FUNÉRAILLES DU PAPE ÉMÉRITE BENOÎT XVI TENUE PLACE SAINT-PIERRE, PRÉSIDÉE PAR LE PAPE FRANÇOIS

Un livre des Évangiles a également été placé ouvert sur le cercueil et le secrétaire de longue date de Benoît XVI, l’archevêque Georg Gaenswein, s’est penché et l’a embrassé.

Des chefs d’État et de royauté, des membres du clergé et des milliers de personnes du monde entier ont assisté à la cérémonie, malgré les demandes de simplicité de Benoît XVI.

L’Italie et l’Allemagne ont été invitées uniquement à envoyer des délégations officielles, mais les dirigeants d’autres pays ont accepté l’offre du Vatican et sont venus à titre “privé”. Parmi les invités notables figuraient plusieurs chefs d’État, au moins quatre premiers ministres et deux délégations de représentants royaux.

De plus, une foule de patriarches ont rejoint 125 cardinaux dans des sièges adjacents à l’autel.

De nombreuses personnes ordinaires ont voyagé depuis la Bavière natale de Benoît et portaient des vêtements traditionnels, y compris des manteaux de laine bouillie pour se protéger du froid matinal.

Le rituel funéraire a subi quelques modifications par rapport aux processions traditionnelles car Benoît n’était pas un pontife régnant à sa mort.

LE PAPE ÉMÉRITE BENOÎT XVI EST MORT À 95 ANS, DIT LE VATICAN

Benoît est considéré comme l’un des plus grands théologiens du XXe siècle et a passé sa vie à défendre la doctrine de l’Église. Son acte singulier et révolutionnaire de se retirer de la papauté – devenant le premier pape en six siècles à le faire – l’a cependant mis dans les livres d’histoire.

La retraite de Benoît a duré près de 10 ans et a ouvert la voie à la papauté pour évaluer comment un pape à la retraite devrait vivre aux côtés d’un pape régnant, car la situation était sans précédent.

Dans ses remarques, François a loué le courage de Benoît de se retirer, affirmant que cela “ouvrait la porte” pour permettre aux futurs papes de faire de même. Le pontife régnant a précédemment partagé qu’il avait lui aussi laissé des instructions écrites décrivant ses conditions de démission.

LA VISION DU PAPE BENOÎT DU CATHOLICISME, DU VATICAN II ET DE L’AVENIR DE L’ÉGLISE DURE À TRAVERS SES ENSEIGNEMENTS

Les autorités ont estimé qu’environ 100 000 personnes assisteraient aux funérailles de Benoît XVI, ont rapporté les médias italiens. Quelque 200 000 personnes ont rendu hommage lors des audiences publiques du lundi au mercredi, a indiqué le Vatican.

Matteo Colonna, un séminariste de 20 ans de Teramo, en Italie, a déclaré que les funérailles avaient une résonance personnelle pour lui.

“La première étincelle de ma vocation a commencé sous le pontificat de Benoît, mais elle est devenue encore plus forte sous le pape François”, a déclaré Colonna, assis en prière sur la place Saint-Pierre avant la messe. “Je vois une continuité entre ces deux papes et le fait qu’aujourd’hui François célèbre les funérailles à la mémoire de Benoît est un événement historique.”

LES DERNIÈRES PAROLES DU PAPE BENOÎT, SELON SON INFIRMIÈRE DE CHEVET

Tôt jeudi, le Vatican a publié l’histoire officielle de la vie de Benoît, un court document en latin qui a également été placé dans un cylindre en métal dans son cercueil. Des pièces de monnaie et des médaillons frappés pendant sa papauté et ses étoles de pallium ont également été placés dans le cercueil.

Le document soulignait la démission historique de Benoît XVI, qu’il a annoncée le 11 février 2013.

En tant que cardinal et pape, il a adopté une législation radicale sur l’église et a supervisé des révélations controversées d’abus au sein de l’église par des centaines de ses ecclésiastiques. Les survivants tenaient toujours l’ancien pape pour responsable de la crise.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le dernier cercueil de Benoît sera placé dans la crypte des grottes sous la basilique Saint-Pierre, également lieu de repos de saint Jean-Paul II, avant d’être déplacé à l’étage.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.