Funérailles du pape Benoît XVI : le pape François dirige les funérailles de son prédécesseur, une première dans les temps modernes

Rome

CNN

—



Le pape François a rendu hommage à son prédécesseur, l’ancien pape Benoît XVI, jeudi, lors d’un enterrement auquel ont assisté des dizaines de milliers de personnes en deuil sur la place Saint-Pierre.

L’événement a marqué la première occasion dans les temps modernes qu’un pontife préside aux funérailles de son prédécesseur – et la toute première d’un démissionnaire. Benoît, le premier pontife en près de 600 ans à démissionner de son poste, plutôt que d’exercer ses fonctions à vie, est décédé à l’âge de 95 ans le 31 décembre dans un monastère de la Cité du Vatican.

C’était une occasion caractérisée par la simplicité, selon le souhait de l’ancien pape. “Il est difficile d’avoir un service simple sur la place Saint-Pierre, mais je pense que oui”, a déclaré le père James Martin, prêtre jésuite, écrivain et éditeur, à Max Foster et Bianca Nobilo de CNN sur CNN Newsroom.

“Vous devez avoir un peu de faste et de cérémonie pour un ancien pape, mais je pense que dans les lignes directrices de ce que voulait le pape émérite Benoît, cela a très bien réussi.”

Selon le porte-parole du Vatican Matteo Bruni, environ 50 000 personnes ont assisté aux funérailles sur la place Saint-Pierre, de nombreux membres de la foule appelant à ce que le défunt pape soit consacré saint.

La fréquentation par rapport à environ 1,1 million de personnes pour les funérailles du prédécesseur de Benoît XVI, le pape Jean-Paul II. Il y avait 500 000 personnes sur la place Saint-Pierre et ses environs en 2005, et 600 000 autres qui regardaient sur des écrans vidéo dans d’autres parties de Rome.

Les funérailles de Jean-Paul II ont été le plus grand rassemblement de chefs d’État jamais organisé en dehors des Nations Unies. Les délégations comprenaient neuf monarques ainsi que 70 présidents et premiers ministres.

Au cours des six jours entre la mort de Jean-Paul II et ses funérailles, environ 3 millions de personnes sont venues lui rendre un dernier hommage. Chaque heure, 21 000 personnes traversaient la Basilique Saint-Pierre. L’attente moyenne pour voir le pape était de 13 heures et, à son maximum, la ligne mesurait 3 miles de long.

En images : les obsèques de l’ancien pape Benoît XVI



Des dignitaires et des chefs religieux se sont alignés jeudi sur la place, qui peut accueillir environ 60 000 personnes, pour la cérémonie. Le Premier ministre Petr Fiala de la République tchèque faisait partie des personnes présentes, selon l’affilié de CNN, CNN Prima.

La cérémonie était similaire à celle d’un pape régnant mais avec quelques modifications. Benoît a été nommé pape émérite lors des funérailles, et la langue de certaines prières était différente car il n’était pas le pape régnant à sa mort.

François a commencé à diriger la messe jeudi matin, au cours de laquelle il a prononcé une homélie vers 10 heures, heure locale (4 heures HE). Les membres de la foule ont ensuite pris part à une communion.

Le cercueil de Benoît a été transporté à travers la basilique et transféré dans la crypte du Vatican pour l’inhumation, dans la première tombe de Jean-Paul II. La tombe a été évacuée après que le corps de Jean-Paul II et les restes aient été déplacés dans une chapelle à l’intérieur de la basilique après qu’il soit devenu un saint.

Alors que le cercueil de Benoît XVI était transporté à la basilique Saint-Pierre, de nombreux membres de la foule pouvaient être entendus scandant “Santo Subito”, qui est un appel au pape émérite à devenir un saint immédiatement.

“Le peuple fidèle de Dieu, réuni ici, l’accompagne maintenant et lui confie la vie de celui qui fut son pasteur”, a déclaré François en prononçant l’homélie.

“Comme les femmes au tombeau, nous sommes venues nous aussi avec le parfum de la gratitude et le baume de l’espoir, afin de lui montrer une fois de plus l’amour qui ne meurt pas. Nous voulons le faire avec la même sagesse, la même tendresse et le même dévouement qu’il nous a conférés au fil des ans. Ensemble, nous voulons dire : « Père, entre tes mains nous remettons son esprit.

« Benoît, ami fidèle de l’Époux, que ta joie soit complète en entendant sa voix, maintenant et pour toujours », a ajouté François.

Lors de l’inhumation pendant le rite, une sangle était placée autour du cercueil avec les sceaux de la chambre apostolique, de la maison pontificale et des célébrations liturgiques. Le cercueil de cyprès a été placé à l’intérieur d’un cercueil en zinc qui est soudé et scellé, puis placé à l’intérieur d’un cercueil en bois, qui a été enterré, selon Bruni.

La cérémonie devrait se terminer vers 11h15 heure locale (5h15 HE).

Des dignitaires de haut niveau, dont la reine Sofia d’Espagne et le chancelier allemand Olaf Scholz, devraient assister aux funérailles, aux côtés de l’ambassadeur américain auprès du Saint-Siège Joe Donelly.

Benoît a été élu pape en avril 2005 après la mort de Jean-Paul II. Il était connu pour être plus conservateur que son successeur, le pape François, qui a pris des mesures pour assouplir la position du Vatican sur l’avortement et l’homosexualité, ainsi que pour faire plus pour faire face à la crise des abus sexuels qui a englouti l’église ces dernières années et assombri L’héritage de Benoît.

Le parchemin placé dans le cercueil du pape Benoît XVI, qui est une biographie de sa vie et mentionne quelques-uns des moments les plus importants de son mandat, rappelle qu’il a « fermement » lutté contre la pédophilie.

“Il a fermement combattu les crimes commis par des membres du clergé contre des mineurs ou des personnes vulnérables, appelant continuellement l’Église à la conversion, à la prière, à la pénitence et à la purification”, indique le parchemin.

Sa mort a suscité des hommages de la part de dirigeants politiques et religieux, dont le président américain Joe Biden, le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le Dalaï Lama.

Environ 200 000 personnes en deuil, dont le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le président Sergio Mattarella, ont rendu hommage à l’ancien pontife plus tôt cette semaine lors de sa mise en état dans la basilique Saint-Pierre.

L’exposition publique de Benoît XVI s’est terminée mercredi, avant un rite religieux intime au cours duquel des objets, notamment des pièces de monnaie et des médailles frappées au cours de son mandat et un parchemin sur le pontificat, ont été placés dans son cercueil de cyprès scellé avant les funérailles.

Meloni a rendu hommage au « théologien éclairé » le pape émérite Benoît XVI dans un tweet jeudi.

« Aujourd’hui à Saint-Pierre pour dire un dernier adieu à Benoît XVI, pape émérite. Théologien éclairé qui nous laisse un héritage spirituel et intellectuel de foi, de confiance et d’espoir », a tweeté Meloni après les funérailles, auxquelles elle a assisté.

“Nous avons la tâche de toujours la préserver et de l’honorer et de perpétuer ses précieux enseignements”, a-t-elle ajouté.

Le gouvernement italien avait précédemment annoncé mercredi que les drapeaux italiens et européens flotteraient en berne sur les bâtiments publics à travers l’Italie jeudi.