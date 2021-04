Mais la lutte est loin d’être terminée car le Tchad – un allié occidental clé dans la lutte contre l’extrémisme violent – affronte des soulèvements et des insurrections de pratiquement toutes les directions.

Déby avait commandé ce que l’on appelle l’armée la plus dure de la région, soutenue par le soutien français et américain, dans la lutte contre les militants islamistes déstabilisant des pans de ses voisins: le Nigéria, le Mali et le Niger.

Les milliers de soldats tchadiens déployés dans la région sont considérés comme des gardes cruciaux contre les combattants liés à l’État islamique et à Al-Qaïda, qui ont tué des milliers de personnes et déplacé des millions de personnes dans leur quête pour dominer des parties de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Aujourd’hui, ces troupes risquent d’être renvoyées au Tchad, a déclaré un responsable français, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter publiquement de questions militaires, pour protéger la capitale et le nouveau dirigeant du pays, le général Mahamat Kaka, 37 ans. des forces visant à le remplacer.

D’autres membres de la famille de Déby en avaient assez de son long règne et de son penchant autoritaire – un neveu avait mené une rébellion précédente contre lui – et les critiques de son propre groupe ethnique ont appelé à un nouveau départ après sa mort, condamnant l’ascension de son fils comme inconstitutionnelle. dynastie.

L’armée a rapidement nommé Kaka chef par intérim du Tchad mardi après le joueur de 68 ans Déby a été annoncé mort dans les heures qui ont suivi sa réélection pour un sixième mandat. Le conseil de transition s’est engagé à tenir une élection dans les 18 mois, bien que les opposants aient émis des doutes sur le fait que le fils de Déby abandonnera son poste.

Le général Azem Bermandoa, un porte-parole de l’armée, a déclaré dans un communiqué que Déby «a pris son dernier souffle en défendant l’intégrité territoriale sur le champ de bataille» en visitant les troupes tchadiennes sur les lignes de front.

Les rebelles concentrés près de la frontière nord du pays avec la Libye avaient attaqué les avant-postes de l’armée et se dirigeaient vers la capitale. On ne sait toujours pas exactement comment Déby est mort, et ses alliés ont continué à enquêter sur les circonstances de sa disparition vendredi.

Les rebelles – le Front pour le changement et la concorde au Tchad, ou FACT – a semblé suspendre les attaques avant les funérailles de Déby, mais a averti les dirigeants mondiaux de rester à l’écart de la capitale, N’Djamena, citant des problèmes de sécurité.

La France, qui a une base militaire au Tchad et environ 5 100 soldats dans la région, a défendu Déby contre les tentatives d’éviction dans le passé, prêtant des troupes lors de frappes contre les soulèvements antérieurs.

Vendredi, le président français Emmanuel Macron a appelé au calme alors que le Tchad entrait dans une période fragile de réinitialisation.

« La transition qui aura lieu au Tchad doit être un moment d’unité, pour le peuple tchadien et pour la stabilité de la région », Macron a tweeté, ajoutant que le Tchad peut compter sur «l’amitié indéfectible de la France».

En assistant aux funérailles, Macron a envoyé le message que le conseil militaire de transition du Tchad est légitime, a déclaré Roland Marchal, chercheur à Sciences Po Paris.

«La France est prisonnière de ses relations avec le Tchad, plus que le Tchad n’est prisonnier de ses relations avec la France», a-t-il dit, évoquant la coopération militaire du Tchad avec la France dans la région.

Paris a en grande partie fermé les yeux sur l’histoire de la direction tchadienne consistant à faire taire la dissidence, entre autres violations des droits humains, a déclaré Marchal.

L’ascension de Kaka a violé les normes démocratiques, a-t-il ajouté. Le président de l’Assemblée nationale, Haroun Kabadi, était le suivant, selon la constitution tchadienne.

Le régime tchadien est au cœur de la stratégie de sécurité de la France dans la région, a déclaré Nathaniel Powell, chercheur associé à l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, axé sur la relation.

La puissance européenne, qui a colonisé une grande partie de l’Afrique de l’Ouest et centrale, a des liens commerciaux profonds dans la région – et veut maintenir la menace terroriste loin de Paris.

« Les Français ont déclaré très clairement qu’ils préféreraient de loin une stabilité inconstitutionnelle », a déclaré Powell, plutôt que « une transition potentiellement désordonnée. »

Macron s’est assis à côté du fils de Déby lors des funérailles à N’Djamena, où il s’est adressé à une foule de dignitaires et d’officiers militaires en treillis de camouflage. Des photos montraient des gens pleurant derrière des masques faciaux.

«Nous sommes debout et serons à vos côtés», a déclaré le président français.