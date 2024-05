Funérailles d’Ebrahim Raïssi : l’Iran se prépare à enterrer le défunt président tué dans un accident d’hélicoptère

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) — L’Iran a enterré jeudi le défunt président Ebrahim Raisi dans le sanctuaire chiite le plus sacré du pays, quelques jours après qu’un accident d’hélicoptère mortel l’a tué ainsi que le ministre des Affaires étrangères du pays et six autres personnes.

Les personnes en deuil ont déposé Raïssi dans une tombe du sanctuaire de l’imam Reza à Mashhad, où est enterré le huitième imam de l’islam chiite et où des millions de pèlerins le visitent chaque année. Des centaines de milliers de personnes vêtues de noir se sont rassemblées autour du sanctuaire sous son emblématique dôme doré, pleurant et se frappant la poitrine de chagrin en signe de deuil courant dans les cérémonies chiites.

Un hadith, ou dicton, attribué au prophète de l’Islam Mohammad déclare que toute personne souffrant de chagrin ou de péché sera soulagée en s’y rendant. Mais pour l’Iran, paralysé par les sanctions internationales, aux prises avec des troubles internes et des défis à l’étranger, la procession de masse de jeudi n’est peut-être pas un baume permanent.

Les jours de culte n’ont pas attiré les mêmes foules dans ce pays de plus de 80 millions d’habitants que celles qui se sont rassemblées pour les cultes. Le général des Gardiens de la révolution Qassem Soleimani en 2020tué par une frappe de drone américain à Bagdad.

Rien qu’à Téhéran, environ un million de personnes sont descendues dans les rues pour célébrer Soleimani – ce que les spectateurs ont déclaré n’avoir pas vu lors des commémorations des hommes mercredi. Pourtant, les cérémonies ont invoqué à plusieurs reprises le général et inclus son image, susceptible de susciter une association entre les hommes.

C’est un signe potentiel des sentiments du public à l’égard de la présidence de Raisi, au cours de laquelle le gouvernement a durement réprimé toute dissidence lors des manifestations contre la mort en 2022 de Mahsa Aminiarrêtée pour ne pas avoir porté son foulard obligatoire au gré des autorités.

Cette répression, ainsi que les difficultés économiques de l’Iran, sont restées sous silence dans les heures de couverture fournies par la télévision d’État et dans les journaux. L’implication de Raïssi dans l’exécution massive d’environ 5 000 dissidents à la fin de la guerre Iran-Irak. Il n’y a pas non plus d’informations sur la cause de l’accident de l’hélicoptère Bell vieillissant qui le transportait, lui et d’autres personnes, à travers une région montagneuse et brumeuse.

Les procureurs ont mis en garde les gens contre toute manifestation publique de célébration de la mort de Raïssi et une forte présence des forces de sécurité a été constatée à Téhéran depuis l’accident.

Raïssi, âgé de 63 ans, avait été évoqué comme successeur possible du guide suprême iranien, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, âgé de 85 ans. L’Iran a fixé au 28 juin la prochaine élection présidentielle. Pour l’instant, il n’y a pas de favori clair pour ce poste parmi l’élite politique iranienne – en particulier aucun religieux chiite, comme Raïssi.

Président par intérim Mohammad Mokhberun premier vice-président relativement inconnu jusqu’à l’accident de dimanche, a pris ses fonctions et a même assisté mercredi à une réunion entre Khamenei et le chef du Hamas Ismail Haniyeh.

Mashhad est depuis longtemps une base pour Raisi. En 2016, Khamenei a nommé Raïssi à la tête de la fondation caritative Imam Reza, qui gère un vaste conglomérat d’entreprises et de dotations en Iran, et supervise le sanctuaire. Il s’agit de l’une des nombreuses bonyades, ou fondations caritatives, alimentées par des dons ou des biens saisis après la révolution islamique iranienne de 1979.

Ces fondations ne rendent aucun compte public de leurs dépenses et ne répondent qu’au chef suprême de l’Iran. L’association caritative Imam Reza, connue sous le nom d’« Astan-e Quds-e Razavi » en farsi, est considérée comme l’une des plus importantes du pays. Les analystes estiment sa valeur à des dizaines de milliards de dollars, car elle possède près de la moitié des terres de Mashhad, la deuxième plus grande ville d’Iran, située à environ 750 kilomètres (470 miles) à l’est de la capitale iranienne, Téhéran.

Raïssi est le premier homme politique de premier plan du pays à être enterré au sanctuaire, ce qui représente un honneur majeur pour le religieux. Son beau-père est le responsable de la prière du vendredi de la ville.

La mort de Raïssi et Ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian cela survient alors que l’Iran continue de soutenir des milices dans l’ensemble du Moyen-Orient pour faire pression sur ses ennemis, à savoir Israël et les États-Unis. Les personnes en deuil ont chanté contre les deux nations lors des cérémonies.

Les médias d’État ont diffusé jeudi des photos montrant une réunion entre le chef paramilitaire des Gardiens de la révolution iraniens et le chef de sa force expéditionnaire Quds et des représentants du Hamas, du Hezbollah libanais et des rebelles Houthis du Yémen.

Jeudi matin, des milliers de personnes en noir se sont rassemblées le long d’un boulevard principal de la ville de Birjand, où Raïssi était autrefois membre de l’Assemblée des experts dans la province iranienne du Khorasan du Sud, le long de la frontière afghane. Là-bas et à Mashhad, les personnes en deuil dans les rues se sont approchées d’un camion transportant son cercueil, et certaines ont jeté des foulards et d’autres objets contre lui pour une bénédiction.

Pendant ce temps, les anciens ministres des Affaires étrangères Mohammed Javad Zarif et Ali Akbar Salehi et d’autres dignitaires ont rendu hommage à Amirabdollahian au ministère iranien des Affaires étrangères, où son cercueil a été exposé. Son corps a ensuite été enterré à Shahr-e Rey, juste à l’extérieur de Téhéran, au sanctuaire Abdol Azim, un autre lieu de repos pour les personnages célèbres de l’histoire perse.

« Saluez Soleimani », a déclaré un chanteur religieux alors que le corps d’Amirabdollahian était placé dans son lieu de repos final, faisant référence au général assassiné.

L’écrivain d’Associated Press, Amir Vahdat, à Téhéran, en Iran, a contribué à ce rapport.