Funérailles de Tunisha Sharma : Shivin Narang tient la mère dévastée de l’actrice avant les derniers rites [Watch heartbreaking video]

Tunisha Sharma s’est suicidée il y a quelques jours. Ses funérailles ont lieu dans la ville. Tous ceux qui ont connu Tunisha Sharma sont venus lui rendre un dernier hommage. Shivin Narang, Kanwar Dhillon, Reem Sameer, Avneet Kaur, Abhishek Nigam et Sidharth Nigam et plus de célébrités ont été vues aux funérailles de Tunisha Sharma. Shivin Narang était constamment aux côtés de la mère de Tunisha. La mère de Tunisha est très dévastée par la perte de sa fille de 20 ans. Les visuels de Shivin aidant la mère de Tunisha ont fait surface. Tunisha Sharma et Shivin a travaillé dans Internet Wala Love. Kanwar Dhillon faisait également partie du même spectacle.

Tunisha Sharma a été retrouvée pendue dans la salle de maquillage de sa co-vedette d’Ali Baba: Daastan-E-Kabul Sheezan Khan. Elle allait avoir 20 ans en janvier.