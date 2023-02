Funérailles de Tire Nichols: les personnes en deuil se rassemblent à Memphis pour un service commémoratif – le dernier

“M. La famille et les avocats de Nichols ont eu la possibilité de visionner l’intégralité des séquences audio et vidéo en privé jusqu’à ce qu’elles puissent être rendues publiques », a-t-elle poursuivi.

Alors que nous lançons le Mois de l’histoire des Noirs et que je me prépare à faire l’éloge de Tire Nichols plus tard dans la journée, je voulais venir à l’hôtel Lorraine où le Dr King a été sauvagement tué pour réfléchir. Il doit y avoir une plus grande valeur de la vie des Noirs dans ce pays. pic.twitter.com/aR4j02HEh5

il y a 2h 12.04 HNE Memphis se prépare pour les funérailles de Tire Nichols

Les funérailles de Tire Nichols devraient avoir lieu plus tard dans la journée à 13 heures, heure locale, à Memphis, Tennessee. Les personnes en deuil se réuniront à l’église chrétienne du boulevard Mississippi où elles célébreront la vie de Nichols, qui a été battu par cinq policiers de Memphis le 7 janvier et est décédé plus tard à l’hôpital. La vice-présidente Kamala Harris devrait être présente, ainsi que le révérend Al Sharpton, qui prononcera un éloge funèbre.

Mardi, Sharpton s’est réuni aux côtés de la famille de Nichols à l’Église de Dieu en Christ à Memphis et m’a dit: “Nous allons avoir un service funèbre digne, pas un marathon, demain, et laisser la famille pleurer et recevoir n’importe quels messages et le vice-président, mais ce n’est pas une question de politique demain – c’est une question de justice.”

Autres participants attendus, l’Associated Press rapportsincluent Tamika Palmer, la mère de Breonna Taylor, et Philonise Floyd, le frère de George Floyd – qui ont tous deux été tués par la brutalité policière.