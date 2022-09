Funérailles de Shinzo Abe: un Japonais “s’immole par le feu” pour protester contre les funérailles nationales du Premier ministre assassiné

“J’ai entendu dire que la police avait trouvé un homme qui avait subi des brûlures près du bureau du cabinet ce matin avant 7 heures du matin et je sais que la police enquête”, a déclaré mercredi à la presse le secrétaire en chef du cabinet japonais Hirokazu Matsuno.

La police recueille actuellement des preuves à partir de caméras de sécurité et de témoins oculaires, a déclaré TV Asahi, ajoutant qu’un officier qui avait tenté d’éteindre l’incendie avait été blessé et transporté à l’hôpital.

Shinzo Abe était le Premier ministre japonais le plus ancien, exerçant ses fonctions de 2006 à 2007 et de nouveau de 2012 à 2020 avant de démissionner pour des raisons de santé.

Il est décédé des suites d’une hémorragie excessive en juillet à l’âge de 67 ans après avoir été abattu alors qu’il prononçait un discours de campagne publique.

La nouvelle de son assassinat a fait le tour du monde et des foules immenses se sont rassemblées dans les rues de Tokyo pour lui rendre hommage.

Le gouvernement japonais a annoncé qu’il organiserait des funérailles d’État pour Abe le 27 septembre. La cérémonie devrait coûter jusqu’à 12 millions de dollars en raison des frais de sécurité et de réception élevés pour accueillir des dignitaires étrangers.

L’opposition à ce mouvement grandit. Certains manifestants n’apprécient pas ce qu’ils considèrent comme une utilisation exorbitante des fonds publics pour l’événement, tandis que d’autres soulignent la politique parfois conflictuelle d’Abe.

Les funérailles d’État au Japon sont généralement réservées aux membres de la famille impériale, bien que l’honneur ait également été rendu à l’ancien Premier ministre Shigeru Yoshida en 1967.

Malgré ses victoires aux urnes, Abe n’était pas étranger à la controverse. Il a été impliqué dans plusieurs scandales au cours de sa carrière et a alimenté la controverse avec des visites au sanctuaire Yasukuni, qui comprend les noms de criminels de guerre condamnés et est considéré par la Chine, la Corée du Nord et la Corée du Sud comme un symbole du passé militaire impérial du Japon.