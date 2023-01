Funérailles de Pelé : des milliers de personnes font leurs adieux à la légende du football

CNN

Le grand footballeur Pelé a été inhumé mardi après que des milliers de personnes se sont alignées dans les rues de la ville de Santos pour assister à son cortège funèbre.

La procession avait commencé au stade Urbano Caldeira, domicile de l’ancien club Santos de Pelé, et son cercueil a été transporté dans les rues de Santos, y compris la rue où vit la mère de Pelé, âgée de 100 ans, Celeste Arantes.

Il s’est poursuivi jusqu’au cimetière Memorial Necrópole Ecumênica, où se tiendraient des funérailles privées pour les membres de la famille.

Le triple vainqueur de la Coupe du monde est décédé jeudi à l’âge de 82 ans d’une défaillance multiviscérale due à la progression d’un cancer du côlon.

Les hommages du monde entier ont afflué depuis, avec des personnes de tous âges affluant vers sa veillée publique de 24 heures, qui a commencé lundi au stade de 16 000 places de Santos, populairement connu sous le nom de “Vila Belmiro”.

Plus de 230 000 personnes, dont beaucoup portaient le maillot jaune emblématique du Brésil, avaient assisté à la veillée funèbre, selon Santos.

Les portes du stade se sont fermées avec des milliers de personnes en deuil toujours en ligne et des personnes ont été refoulées, selon les équipes de CNN sur le terrain.

Des foules immenses ont ensuite bordé les rues, agitant des drapeaux et applaudissant au passage du cercueil du Brésilien.

La sœur de Pelé, Lucia, a été vue en train de saluer en larmes depuis un balcon les foules qui s’étaient rassemblées devant la maison de sa mère. Le cercueil est alors arrivé au cimetière.

Le président brésilien Lula da Silva est arrivé à la veillée mardi matin avec la sécurité policière “très” renforcée pour accueillir la présence du président, a déclaré Santos à CNN.

“Pelé est incomparable, en tant que joueur de football et en tant qu’être humain”, a déclaré Lula mardi, selon Reuters.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est également rendu au Brésil pour lui rendre hommage lundi.

“Pelé est éternel”, a déclaré Infantino aux journalistes, selon Reuters. “La FIFA honorera certainement le ‘roi’ comme il le mérite.

“Nous avons demandé à toutes les associations de football du monde de respecter une minute de silence avant chaque match et nous leur demanderons également, 211 pays, de nommer un stade après Pelé. Les générations futures doivent savoir et se rappeler qui était Pelé.

Depuis plus de 60 ans, le nom Pelé est synonyme de football. Il a disputé quatre Coupes du monde et est le seul joueur de l’histoire à en avoir remporté trois, mais son héritage s’étend bien au-delà de son trophée et de son remarquable record de buts.

“Je suis né pour jouer au football, tout comme Beethoven est né pour écrire de la musique et Michel-Ange est né pour peindre”, a déclaré Pelé.

Pelé, né Edson Arantes do Nascimento, est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire et le Brésil a tenu trois jours de deuil national après sa mort.