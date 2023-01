Funérailles de Pelé : des milliers de fans font leurs adieux à la procession de Santos alors que la légende brésilienne est inhumée | Nouvelles du football

La légende du football Pelé a été inhumée après avoir fait transporter son cercueil dans les rues de Santos au Brésil, alors que le public rendait un dernier hommage à l’icône du sport.

Des milliers de fans se sont rassemblés pour regarder le cortège pour dire leur dernier au revoir au triple vainqueur de la Coupe du monde mardi avant son enterrement privé.

Le cercueil, drapé d’un drapeau brésilien, a traversé le quartier où vit la mère de Pelé, âgée de 100 ans, alors que les personnes en deuil se rassemblaient.

L’ancienne star du Santos FC, initialement nommée Edson Arantes do Nascimento, est décédée jeudi à l’âge de 82 ans, à la suite d’une bataille contre le cancer du côlon.

Le cercueil de Pelé est transporté au cimetière commémoratif Necropole Ecumenica à la fin de son cortège funèbre





La star, considérée par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, a été enterrée dans le cimetière de la nécropole commémorative œcuménique surplombant le stade Santos.

Son dernier souhait était de choisir le neuvième étage d’un cimetière de sa ville natale – en hommage à son père qui portait le maillot numéro 9 en tant que joueur.

Le cercueil de Pelé voyage à travers la ville de Santos sur un camion de pompiers





Le cercueil de Pelé a été emmené à sa dernière demeure dans les rues de Santos au sommet d’un camion de pompiers





Le Brésil a observé trois jours de deuil national après sa mort, alors que 230 000 personnes sont allées voir son cercueil ouvert dans le stade de 16 000 places où il est resté en état pendant 24 heures.

Les fans de football et les icônes sportives du monde entier ont continué à rendre hommage à la star.

L’ancien attaquant anglais Gary Lineker a tweeté : “Au revoir Pelé. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le jeu que vous avez rendu si beau.”

Vila Belmiro avait des bannières ornant les panneaux proclamant “Viva O Rei”





Cependant, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a été critiqué pour avoir pris un selfie alors qu’il visitait le cercueil de Pelé, ce que certains critiques sur les réseaux sociaux ont décrit comme “sans vergogne”.

M. Infantino a défendu ses actions et a déclaré dans un post Instagram que les coéquipiers de Pelé avaient demandé à prendre une photo avec lui, ajoutant qu’il était “consterné” par les critiques.

Pelé a suivi un traitement pour un cancer du côlon depuis 2021. Le centre médical où il avait été soigné a déclaré qu’il était décédé d’une défaillance de plusieurs organes à la suite du cancer.

Surnommé le “roi du football”, Pelé a joué pour Santos de 1956 à 1974, marquant plus de 1 000 buts.

Il a joué presque toute sa carrière en club à Santos, une ville satellite de Sao Paulo, où il a grandi.

“Une occasion organique pour l’humble Pelé”

Le journaliste de Sky Sports News, Geraint Hughes :

“C’était discret, informel, mais humble – ce qui résume peut-être qui était Pelé.

“Oui, le plus grand. Cependant, la garde militaire et la mise sur le camion de pompiers – un immense honneur au Brésil – étaient les deux seuls aspects de la journée où il y avait une certaine formalité.

Le cercueil de la légende brésilienne Pelé commence le voyage vers son lieu de repos final alors qu’il quitte le stade Santos où il repose en état.



“Le reste était organique, et c’est passé d’une occasion sombre à une occasion de joie et de célébration. Les gens agitaient des drapeaux, chantaient et scandaient. Il y avait tellement de maillots de football – Santos et Brésil – et bien sûr tellement de numéros 10. Il a fait ce maillot.

“Il ne voulait pas d’une journée pleine de faste et de cérémonie, il voulait être chez son bien-aimé Santos et il voulait ensuite passer devant la maison de sa mère lors de la procession, puis avoir un enterrement très privé.

“C’était une occasion organique pour l’humble Pelé et les gens qui l’aimaient.”