Funérailles de Pelé : des milliers de fans font la queue pour voir le cercueil du héros – avant sa dernière demeure inhabituelle | Nouvelles du football

Beaucoup avaient attendu des heures pendant la nuit et venaient du monde entier pour défiler devant le cercueil ouvert de l’icône du football qui a été amené une dernière fois dans sa maison spirituelle de Santos.

Edson Arantes do Nascimento n’est pas né ici, et il n’est pas mort ici.

Mais pendant 19 saisons, Pelé a mis cet endroit sur la carte – à tel point que le gouvernement brésilien en a fait un trésor national officiel, il ne pouvait donc jouer nulle part ailleurs.

Le retour d’un roi dans son bien-aimé Santos a été accueilli avec des drapeaux, des fusées éclairantes et des éventails chantant son nom avant même que le soleil ne se lève par une journée torride dans la ville.

Image:

Vila Belmiro avait des bannières ornant les panneaux proclamant “Viva O Rei”





Image:

Pelé a été placé une dernière fois sur le cercle central





L’icône du football Pelé, le seul joueur à avoir remporté trois Coupes du monde, décédé le 29 décembre à l’âge de 82 ans. Une messe catholique sera célébrée à Santos ce matin avant son inhumation dans un cimetière voisin.

Transporté sur le terrain qui a fait de Pelé une superstar, son terrain natal à Vila Belmiro avait des bannières ornant les panneaux proclamant “Viva O Rei” (vive le roi) et des chemises avec son numéro emblématique 10 suspendus sur chaque siège dans un stand.

Le placer une dernière fois sur le cercle central était un peu moins fluide que ce que les fans auraient pu voir dans la vie, car les porteurs devaient déplacer des chaises parfaitement positionnées pour faire de la place pour soulever le cercueil ouvert sur un socle.

Image:

Chemises Pelé en vente lors de ses funérailles au stade Vila Belmiro





Image:

Des milliers ont eu la même idée de faire le pèlerinage





Ses proches lui ont dit au revoir et son fils Edinho a dit une prière alors qu’ils se rassemblaient.

Lorsque les dignitaires ont commencé à arriver, ils étaient dirigés par le président de la FIFA, Gianni Infantino.

S’adressant aux journalistes à l’extérieur, il a déclaré: “Nous allons demander à tous les pays du monde de donner à l’un de leurs stades de football le nom de Pelé, car dans cent ans, lorsque les enfants demanderont qui était Pelé, eh bien, ils doivent se souvenir de lui. partout dans le monde dans un endroit où vous marquez des buts, où vous ressentez de l’émotion dans un stade, dans un terrain de football où les enfants, les garçons et les filles peuvent jouer.

“Et nous devons nous assurer que cela se produise.”

Les premiers fans à défiler devant son cercueil ont fait la queue pendant des heures pendant la nuit, désespérés de ne pas manquer leur chance alors que les portes s’ouvraient à 10 heures du matin pour réfléchir à une vie incroyable.

Saulo, de la campagne de Sao Paulo, a perdu son téléphone mais n’allait pas laisser cela refroidir son esprit.

Il a dit Nouvelles du ciel ça valait le coup : “Quand je l’ai vu allongé là, j’ai souhaité que ce ne soit pas lui, mais c’est la réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui.

“Il ne fait aucun doute que cet homme est Pelé le Roi. Il vivra pour toujours dans nos cœurs et nos mémoires.”

Image:

Pelé a été transporté sur le terrain qui a fait de lui une superstar





Des milliers ont eu la même idée de faire le pèlerinage, vêtus des couleurs emblématiques du Brésil ou du noir et blanc de Santos, et venant du monde entier.

Un homme qui vit à New York, mais qui a grandi à Sainte-Lucie, nous a dit : “En grandissant, quand je jouais au football, Pelé a été l’un des premiers Noirs à être reconnu comme l’un des plus grands – et tout le monde sur l’île voulait être Pelé.”

Nous avons arrêté un Anglais qui était en vacances, qui a dit : “C’est un jour terrible pour le Brésil. J’ai grandi avec le football. J’aime le football et je devais venir ici et partager ce sentiment de fierté avec tout le monde.”

Image:

Gianni Infantino était présent à Santos





Après le coucher du soleil, nous avons suivi le même itinéraire que tant de ceux qui l’idolâtraient sont venus emprunter et ont vu les énormes couronnes de fleurs envoyées par tout le monde de la royauté du football brésilien aux partis politiques d’État et aux philanthropes locaux.

On a vu ses proches toujours en deuil à côté de son cercueil, flanqués de la garde d’honneur brésilienne. Et nous avons vu le grand homme lui-même, drapé dans un drapeau brésilien et avec une expression d’immobilité – un monde loin de son sourire espiègle qui avait si souvent été vu à travers le monde.

Alors que la nuit s’installait, la file d’attente serpentait toujours dans les rues voisines et l’ambiance du festival ne montrait aucun signe d’arrêt. Les gens sont arrivés avec des chiens, des membres de leur famille et des amis de tous âges.

Image:

Les fans font la queue pour rendre hommage à Pelé





Le nouveau président du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva, arrivera ce matin avant que le cercueil de Pelé ne soit défilé dans les rues de Santos, 24 heures après son arrivée.

Son cercueil accueillera également la maison de sa mère, âgée de 100 ans.

Le dernier lieu de repos de Pelé sera un “cimetière vertical” – un immeuble de grande hauteur à seulement 200 mètres du stade, suffisamment proche pour entendre encore la foule rugir.