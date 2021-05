Funérailles de Ma’Khia Bryant – Des papillons libérés lors d’une cérémonie émouvante pour un adolescent de l’Ohio, 16 ans, abattu par un flic

Les PAPILLONS ont été libérés lors des funérailles Ma’Khia Bryant, l’adolescente de l’Ohio abattue par la police.

Au cours d’une cérémonie émouvante à la Première Église de Dieu à Colomb, on se souvient de la «intelligente» jeune fille de 16 ans pour sa gentillesse.

Photos de Ma’Khia à côté de ses funérailles Crédits: Getty

Un papillon libéré dans sa mémoire Crédit: Reuters

Les personnes en deuil s’embrassent lors de la cérémonie Crédit: Reuters

Ma’Khia a été abattu quatre fois le 20 avril par l’agent Nicholas Reardon, un moment qui a été capturé sur une vidéo de la police.

La vidéo a montré que l’adolescente brandissant un couteau était abattue plusieurs fois au milieu d’une altercation avec deux autres femmes devant sa famille d’accueil.

Mais au mémorial, elle est restée dans les mémoires comme un membre aimant de la famille et une bonne étudiante avec un avenir prometteur.

Le cousin Don Bryant, a décrit Ma’Khia « une fille intelligente capable de réaliser tous ses rêves » qui a également « aimé partager ses opinions ».

«Mais là où Ma’Khia est bien plus avancée que n’importe lequel d’entre nous dans la famille, c’est grâce à sa gentillesse.

«Ma’Khia était une enfant de 16 ans, une adolescente qui ne méritait pas cela.

Sa famille et ses amis lui ont rendu hommage Crédits: Getty

On se souvient de l’adolescent comme étant intelligent et gentil Crédit: AP

«La famille est triste, la famille est blessée, la famille est en colère. Nous regardons une mère et un père en deuil qui manquent tellement à leur fille.

«Nous regardons ses frères et sœurs qui ne comprennent pas pourquoi Ma’Khia a dû mourir.

La fusillade a eu lieu juste avant que Derek Chauvin ne soit reconnu coupable de tous les chefs d’accusation dans la mort de George Floyd.

Lors de ses funérailles, les orateurs ont décrit sa mort comme une opportunité unificatrice et un appel à éviter des tragédies similaires.

«Aujourd’hui, je prie pour cette communauté et pour que les Noirs se rassemblent et se tiennent aux côtés des Blancs, des Marron et des Jaunes au nom de Ma’Khia Bryant», a déclaré la représentante américaine locale Joyce Beatty, qui préside le Congressional Black Caucus. .

Certains membres de sa famille étaient les couleurs préférées de Ma’Khia et les huissiers portaient de grandes roses bleues et des fleurs bleues posées sur son cercueil.

Emmanuel Anthony, le directeur du lycée Academy for Urban Scholars qui était le directeur du collège de Ma’Khia, a remis à sa mère Paula Bryant un diplôme d’études secondaires honorifiques pour sa fille.

Des papillons ont ensuite été libérés à l’extérieur en hommage à Ma’Khia, dont sa tante s’est souvenue à la suite de sa mort comme d’une fille «belle et douce».