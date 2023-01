Funérailles de Lisa Marie Presley: des centaines de personnes se rassemblent à Graceland pour pleurer la mort de l’auteur-compositeur-interprète – National

Des centaines de personnes se sont rassemblées sur la pelouse de Graceland par un dimanche matin gris et froid à Memphis pour pleurer la mort et se souvenir de la vie de Lisa Marie Presley, décédée plus tôt ce mois-ci.

Certaines personnes en deuil tenaient des fleurs en attendant que le service commence sous les grands arbres de la pelouse de Graceland, la maison où Lisa Marie a vécu enfant avec son père, Elvis Presley. Le manoir, qui appartenait à Lisa Marie Presley, a été transformé en musée et en attraction touristique que des centaines de milliers de fans visitent chaque année pour célébrer la vie et la musique d’Elvis, décédé en 1977.

La propriété du sud de Memphis était un lieu de tristesse et de sombres souvenirs dimanche. Presley, une auteure-compositrice-interprète de 54 ans dévouée à l’héritage de son père, est décédée le 12 janvier, quelques heures après avoir été hospitalisée pour une urgence médicale.





Lisa Marie Presley décède à 54 ans après un arrêt cardiaque, selon sa famille



Le service a commencé avec le chant de “Amazing Grace” par Jason Clark & ​​The Tennessee Mass Choir.

“Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude pour l’amour, la compassion et le soutien que vous avez montrés à notre famille pendant cette période difficile”, a déclaré un message de la famille Presley écrit sur le programme du service. “Nous serons toujours reconnaissants.”





La famille de Lisa Marie Presley “choquée et dévastée” par sa perte à 54 ans



Parmi les personnes censées parler ou chanter pendant le service figuraient la mère de Lisa Marie Presley, l’actrice Priscilla Presley ; sa fille, l’actrice Riley Keough ; Sarah Ferguson, la duchesse d’York ; et les chanteurs Billy Corgan, Alanis Morissette et Axl Rose.

Après le service, les personnes en deuil feront une procession à travers le jardin de méditation de Graceland, où elle est enterrée.