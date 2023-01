Funérailles de l’agent de la Police provinciale de l’Ontario décédé Greg Pierzchala

Des funérailles privées doivent avoir lieu ce matin pour un agent de la Police provinciale de l’Ontario qui a été abattu lors d’une embuscade la semaine dernière.

La Police provinciale de l’Ontario affirme que le service pour le const. Grzegorz (Greg) Pierzchala débutera à 11 h au Sadlon Arena dans sa ville natale de Barrie, Ont.

La famille de Pierzchala sera rejointe par des membres de la Police provinciale de l’Ontario, d’autres services de police et des premiers intervenants, des membres des Forces armées canadiennes et des responsables, dont le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford.

Les funérailles ne sont pas ouvertes au public, mais une émission en personne devrait avoir lieu au Caledonia Lions Hall dans le comté de Haldimand, où Pierzchala était basé avec la Police provinciale de l’Ontario.

La police invite également le public à observer le cortège funèbre, qui doit commencer à 9 h 30 et se rendre de la maison funéraire Adams à l’arène.

Pierzchala, un ancien constable à l’Assemblée législative provinciale et membre des Forces armées, a été abattu alors qu’il répondait à un appel pour un véhicule dans un fossé à l’ouest de Hagersville, en Ontario, le 27 décembre.

Pierzchala travaillait pour la Police provinciale de l’Ontario depuis un peu plus d’un an et quelques heures seulement avant son décès, il avait été avisé qu’il avait passé sa période de probation de 10 mois.

Il rêvait de rejoindre les rangs de la police lorsqu’il était enfant et ses collègues se souviennent de lui comme d’un officier merveilleux avec “le plus grand cœur d’or que vous puissiez imaginer”.

Randall McKenzie, 25 ans, et Brandi Crystal Lyn Stewart-Sperry, 30 ans, font chacun face à une accusation de meurtre au premier degré dans la mort de Pierzchala.

Des documents judiciaires montrent que McKenzie s’était initialement vu refuser la mise en liberté sous caution, puis l’avait accordée après examen dans une affaire distincte impliquant un certain nombre d’accusations d’agression et d’armes liées à des mois avant la fusillade.

Un mandat d’arrêt a été délivré pour son arrestation après qu’il ne s’est pas présenté à une date d’audience en août, selon les documents.

Depuis la fusillade, les appels se sont multipliés pour que le gouvernement fédéral réforme sa politique de libération sous caution.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 janvier 2023.