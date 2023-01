Funérailles de l’agent de la Police provinciale de l’Ontario décédé Greg Pierzchala

Des centaines d’agents de toute la province se sont rassemblés lors des funérailles d’un agent de la Police provinciale de l’Ontario qui a été abattu dans une embuscade la semaine dernière dans un comté de la péninsule du Niagara.

Const. Grzegorz (Greg) Pierzchala, 28 ans, a été attaqué alors qu’il répondait à un appel pour un véhicule dans un fossé à l’ouest de Hagersville, en Ontario, a annoncé la police. Deux personnes ont été accusées de meurtre au premier degré.

Le premier ministre de l’Ontario et le lieutenant-gouverneur faisaient partie de ceux qui se sont joints à la famille de Pierzchala pour les funérailles qui ont eu lieu au Sadlon Arena dans la ville natale de l’officier de Barrie, en Ontario, alors que la pluie tombait à l’extérieur par un sombre mercredi matin.

“Ce jeune homme courageux est décédé deux jours seulement après Noël”, a déclaré le premier ministre Doug Ford. “C’est encore un rappel difficile que le travail d’un policier est un engagement total.”

Ford a déclaré au service que la mort de Pierzchala était un “rappel douloureux que la police est une vocation familiale”.

“Les gens qu’il a vraiment servis n’oublieront jamais votre sacrifice”, a déclaré Ford à la famille de l’officier. “Je tiens à vous remercier du fond du cœur d’avoir partagé votre fils et votre frère avec nous.”

Une procession qui a eu lieu avant les funérailles privées a vu un cortège de policiers se frayer un chemin dans les rues de Barrie sous le regard de plusieurs membres du public.

À l’intérieur de l’arène, les officiers ont été invités à retirer leurs casquettes à visière alors que le cercueil de Pierzchala était transporté à l’avant de la salle.

Les membres de l’auditoire regardent les porteurs porter le cercueil du const. Grzegorz (Greg) Pierzchala lors de ses funérailles à Barrie, en Ontario, le mercredi 4 janvier 2023. LA PRESSE CANADIENNE/Frank Gunn

La police a déclaré que Pierzchala était officier provincial depuis un peu plus d’un an et avait été informé quelques heures avant sa mort qu’il avait passé sa période de probation de 10 mois.

Pierzchala était également auparavant membre des Forces armées canadiennes et constable à l’Assemblée législative provinciale.

Il rêvait de rejoindre les rangs de la police lorsqu’il était enfant et ses collègues se souviennent de lui comme d’un officier merveilleux avec un grand cœur en or.

Grzegorz Pierzchala, un agent de la Police provinciale de l’Ontario qui a été abattu le 27 décembre 2022, est photographié (OPP).

Des documents judiciaires montrent que Randall McKenzie, 25 ans, l’une des deux personnes accusées dans l’attaque de Pierzchala, s’était vu refuser la mise en liberté sous caution dans une affaire non liée impliquant un certain nombre d’accusations d’agression et d’armes des mois avant la fusillade, mais a été libéré après une passer en revue.

Un mandat d’arrêt a été émis contre lui lorsqu’il ne s’est pas présenté à une date d’audience en août, selon les documents.

Depuis la fusillade, les appels se sont multipliés pour que le gouvernement fédéral réforme sa politique de libération sous caution.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 4 janvier 2023.