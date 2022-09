Les préparatifs des funérailles de la reine Elizabeth II sont en cours à Londres alors que la Grande-Bretagne pleure le décès de son monarque au règne le plus long.

Les funérailles de la reine, décédée la semaine dernière après 70 ans sur le trône, auront lieu le lundi 19 septembre. Plusieurs leaders mondiaux, dont le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden, sont attendus.

Ralph Goodale, haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, a déclaré lundi à La Presse canadienne (CP) que les membres de la délégation canadienne avaient déjà commencé à arriver à Londres. Ils géreront la logistique, le personnel de la GRC et des forces armées devant atterrir dans les deux prochains jours.

“Le Canada, étant l’un des pays les plus anciens du Commonwealth, occupera une place prépondérante au début de la mise en état, puis plus tard lors des visites officielles du gouverneur général et du premier ministre”, a-t-il déclaré au CP.

Avec la gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre, Ralph Goodale sera l’un des trois “endeuillés officiels” du Canada. Il a dit que son bureau travaillait avec d’autres pour déterminer combien de Canadiens de plus pourraient y assister.

Dimanche, le cercueil de feu la reine a quitté le château de Balmoral en Écosse et a été transporté par corbillard à Édimbourg, la capitale nationale.

Mardi, il sera transporté par avion à Londres, où il restera en l’état à Westminster Hall afin que le public puisse faire ses derniers adieux dans les quatre jours précédant les funérailles de lundi.

La salle sera ouverte 24 heures sur 24 le jour des funérailles de la reine. Le gouvernement britannique a averti que ceux qui souhaitent rendre hommage “devront faire la queue pendant de nombreuses heures, voire toute la nuit”.

La semaine prochaine, des chefs d’État et des dignitaires du monde entier devraient arriver à Londres pour assister aux funérailles.

Goodale a déclaré que les préparatifs des funérailles sont une entreprise “incroyable” pour les responsables britanniques, qui n’ont plus qu’une semaine pour terminer la planification de la cérémonie d’une figure mondiale bien-aimée et coordonner le voyage et les déplacements des invités du monde entier.

Selon Reuters, 21 dirigeants étrangers ont confirmé leur présence aux funérailles. Certains des visages familiers pour assister au service télévisé incluent le Premier ministre néo-zélandais Jacinda Ardern, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le président brésilien Jair Bolsonaro.

Après les funérailles, le cercueil se rendra en procession à Wellington Arch avant de faire sa dernière sortie de Londres et de se diriger vers Windsor

Il termine son voyage à la chapelle Saint-Georges sur le terrain du château de Windsor, où le service commémoratif de l’époux de la reine, le prince Philip, a également eu lieu.



Avec des fichiers de la Presse Canadienne, Reuters et CNN