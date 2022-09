Les préparatifs des funérailles de la reine Elizabeth II sont en cours à Londres alors que la Grande-Bretagne pleure le décès de son monarque au règne le plus long.

Les funérailles de la reine, décédée la semaine dernière après 70 ans sur le trône, auront lieu le lundi 19 septembre. Plusieurs dirigeants mondiaux, dont le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden, seront présents.

Avec la gouverneure générale Mary Simon et le premier ministre, le haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni, Ralph Goodale, sera l’un des « endeuillés officiels » du Canada. Selon le bureau du premier ministre, Trudeau sera accompagné de sa conjointe, Sophie Grégoire Trudeau.

Deux anciens gouverneurs généraux canadiens, Michaëlle Jean et David Johnston, seront également présents aux funérailles, ainsi que quatre anciens premiers ministres : Kim Campbell, Jean Chrétien, Paul Martin et Stephen Harper.

Ils seront rejoints par la chef nationale de l’Assemblée des Premières Nations, RoseAnne Archibald, et les présidents des Inuits, Tapiriit KanatamiInuit, Tapiriit Kanatami, et du Ralliement national des Métis, Natan Obed.

La greffière du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et ancienne haut-commissaire du Canada au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Janice Charette, sera également présente.

La délégation canadienne comprendra également le récipiendaire de la Croix de la vaillance Leslie Arthur Palmer, les membres de l’Ordre du Canada Mark Tewksbury, Gregory Charles et Sandra Oh. Dans le cadre du service, ils prendront part à une procession de personnes qui ont reçu des honneurs nationaux.

Le jour des funérailles, des membres de la Gendarmerie royale du Canada et des représentants d’unités militaires canadiennes participeront au service aux côtés de personnes en uniforme d’autres pays du Commonwealth, a annoncé jeudi le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Le cercueil de la reine est actuellement exposé à Westminster Hall afin que le public puisse faire ses derniers adieux avant les funérailles de lundi.

La salle sera ouverte 24 heures sur 24 le jour des funérailles de la reine. Le gouvernement britannique a averti que ceux qui souhaitent rendre hommage “devront faire la queue pendant de nombreuses heures, voire toute la nuit”.

Goodale avait précédemment déclaré à La Presse canadienne que les préparatifs funéraires étaient une entreprise «incroyable» pour les responsables britanniques, qui disposaient d’une brève fenêtre pour terminer la planification de la cérémonie d’une figure mondiale bien-aimée et coordonner le voyage et les déplacements des invités du monde entier.

Après les funérailles, le cercueil se rendra en procession à Wellington Arch avant de faire sa dernière sortie de Londres et de se diriger vers Windsor.

Il termine son voyage à la chapelle Saint-Georges sur le terrain du château de Windsor, où le service commémoratif de l’époux de la reine, le prince Philip, a également eu lieu.



Avec des fichiers de la Presse canadienne et de CNN