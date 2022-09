Funérailles de la reine : que se passe-t-il ensuite pour la famille royale ?

LONDRES –

Après des jours de deuil après la mort de la reine Elizabeth II, un sentiment de finalité s’est installé au Royaume-Uni et dans le Commonwealth après ses funérailles d’État lundi, au cours desquelles des foules se sont rassemblées dans les rues pour honorer la défunte monarque et son règne historique de 70 ans.

Lundi a été déclaré jour férié en l’honneur de la reine, décédée le 8 septembre au château de Balmoral en Écosse – et des centaines de milliers de personnes sont descendues dans le centre de Londres et de Windsor pour lui faire ses adieux.

Remplie de faste et d’apparat, la journée solennelle était largement considérée comme un moment où le public disait au revoir à son ancien souverain.

Sally Osman, ancienne directrice des communications royales au palais de Buckingham, a déclaré à CTV News que les funérailles de la reine ont mis fin à une époque et qu’elles nécessitent une réflexion avant d’aller de l’avant.

S’exprimant lors de la couverture en direct par CTV News des funérailles d’État de la reine Elizabeth II lundi, Osman a noté que la reine, qui avait participé à la planification de ses propres funérailles, avait offert au public une chance de pleurer devant sa famille. Osman a dit que c’était son dernier acte de service, en quelque sorte.

“Il s’est passé quelque chose de très profond, pas seulement au Royaume-Uni je pense, mais dans le monde entier, et maintenant que ces cérémonies sont terminées, je pense qu’il y aura un moment où nous nous arrêterons et réfléchirons”, a déclaré Osman.

Malgré la fin de la période de deuil public, la famille royale continuera de pleurer jusqu’au 26 septembre au moins. Le protocole stipule que la famille royale continue de pleurer pendant une semaine après le public.

Pendant ce temps, la famille royale ne fera aucun engagement public à moins que le roi ne donne une autorisation spéciale. Ils continueront également à porter des vêtements noirs et les drapeaux, à l’exception du Royal Standard, continueront de voler en berne.

“Je pense que la reine, où qu’elle soit, regarderait vers le bas et serait incroyablement fière de sa famille, de la façon dont elle s’est comportée avec une telle dignité tout en devant pleurer publiquement”, a déclaré Osman.

Mais malgré la période de deuil supplémentaire pour les membres de la famille royale, Osman a déclaré que les affaires devaient continuer.

“Néanmoins, les volontés de la constitution continueront de tourner”, a-t-elle déclaré. “Qu’il s’agisse de signer une législation, de rencontrer d’autres chefs d’État qui pourraient être en ville que le roi n’a pas encore eu l’occasion de rencontrer, et de commencer à entreprendre ces importantes fonctions de la monarchie.”

Il y a eu peu de temps d’arrêt pour la famille royale depuis la mort de la reine, en particulier pour le roi Charles III.

Le nouveau Souverain a eu une “journée de réflexion” depuis la mort de sa mère. Le reste des jours, il a été occupé à équilibrer de nouvelles responsabilités avec la tristesse et le chagrin personnels, allant même jusqu’à visiter les quatre nations du Royaume-Uni.

De plus, le roi n’a pas de cesse de recevoir les fameuses boîtes rouges contenant des papiers d’État, qui arrivent tous les jours de son règne sauf le jour de Noël.

Après leur période de deuil, il y aura probablement plus de tournées et d’engagements à travers le pays – et le monde – non seulement pour le roi, mais aussi pour d’autres membres de la famille royale alors qu’ils s’adaptent à leurs nouveaux rôles.

De plus, la planification commencera probablement bientôt pour le couronnement du roi Charles III. Alors que le roi est immédiatement monté sur le trône à la mort de sa mère, son couronnement n’aura probablement pas lieu avant le printemps 2023 car la logistique d’un tel événement nécessite des mois de planification.

Le palais de Buckingham commence également à planifier la diffusion annuelle de Noël en septembre, qui sera la première du roi.

“Vous devez penser au groupe qui va jouer, aux hymnes qui vont être chantés, au thème… quelle lecture pourrait provenir de la Bible”, a déclaré Osman. “Il (y a) d’énormes quantités de symbolisme intégré dans ce qui ressemble à une entreprise très, très simple.”

Osman a noté que ce flux de travail continu – même au milieu du chagrin d’une personne – vient avec le territoire d’être membre de la famille royale.

C’est le devoir, dit Osman, que la reine Elizabeth II a profondément compris. Elle a déclaré que la reine avait “un réel sens de l’engagement” et était un exemple de “véritable leadership”.

“Maintenant, nous devons apporter au roi et à sa famille autant de soutien que possible”, a-t-elle déclaré.

Osman a déclaré que les événements qui ont précédé et inclus les funérailles non seulement clôturent le dernier chapitre du règne de la reine Elizabeth II, mais signifient l’accueil d’une nouvelle ère pour la monarchie.

Elle a ajouté que ce sentiment d’espoir est quelque chose que le défunt souverain aurait voulu que le public garde à l’esprit au milieu de son chagrin.

“Elle voudra que les gens se souviennent de cette fois … comment nous pouvons nous réunir dans les moments de tristesse et de travail, et nous devrions nous souvenir de ce sentiment de collectif et d’être ensemble”, a-t-elle déclaré.



Avec des fichiers de l’Associated Press