Funérailles de la reine : lire le sermon de l’archevêque de Cantorbéry

Alors que des millions de personnes à travers le monde regardaient les funérailles de la reine Elizabeth II, l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby a noté dans son sermon que “peu de dirigeants reçoivent l’effusion d’amour que nous avons vue” pour elle.

Welby a noté que la reine a déclaré « nous nous reverrons » dans son émission publique pendant le verrouillage du COVID-19 en 2020, et que les personnes en deuil qui « suivent l’exemple de la reine et inspirent la confiance et la foi en Dieu », peuvent également dire la même chose. .

“Service dans la vie, espoir dans la mort”, a-t-il déclaré lundi à l’abbaye de Westminster.

Lisez l’intégralité de son sermon ici :

“Le modèle pour de nombreux dirigeants est d’être exalté dans la vie et oublié après la mort. Le modèle pour tous ceux qui servent Dieu – célèbres ou obscurs, respectés ou ignorés – est que la mort est la porte de la gloire.

Sa défunte Majesté a déclaré lors d’une émission du 21e anniversaire que toute sa vie serait consacrée au service de la nation et du Commonwealth.

Rarement une telle promesse aura été aussi bien tenue ! Peu de dirigeants reçoivent l’effusion d’amour que nous avons vue.

Jésus – qui dans notre lecture ne dit pas à ses disciples comment suivre, mais qui suivre – a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. L’exemple de feu Sa Majesté n’a pas été fixé par sa position ou son ambition, mais par qui elle a suivi. Je sais que Sa Majesté partage la même foi et la même espérance en Jésus-Christ que sa mère ; le même sens du service et du devoir.

En 1953, la reine a commencé son couronnement par une prière silencieuse, juste là, au maître-autel. Son allégeance à Dieu a été donnée avant que quiconque ne lui fasse allégeance. Son service à tant de personnes dans cette nation, le Commonwealth et le monde, avait son fondement dans sa suite du Christ – Dieu lui-même – qui a dit qu’il “n’est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup”. .”

Les gens de service aimant sont rares dans tous les domaines de la vie. Les leaders du service aimant sont encore plus rares. Mais dans tous les cas, ceux qui servent seront aimés et se souviendront quand ceux qui s’accrochent au pouvoir et aux privilèges seront oubliés depuis longtemps.

Le chagrin de ce jour – ressenti non seulement par la famille de la défunte reine, mais dans tout le pays, le Commonwealth et le monde – découle de sa vie abondante et de son service aimant, maintenant partis de nous

Elle était joyeuse, présente à tant de personnes, touchant une multitude de vies.

Nous prions spécialement pour toute sa famille, en deuil comme toutes les familles lors d’un enterrement – y compris tant de familles à travers le monde qui ont elles-mêmes perdu quelqu’un récemment – mais dans le cas de cette famille, le faire sous les projecteurs les plus brillants.

Que Dieu guérisse leur chagrin, que le vide laissé dans leur vie soit marqué de souvenirs de joie et de vie.

L’émission de feu Sa Majesté pendant le verrouillage de COVID-19 s’est terminée par: “Nous nous reverrons” – des mots d’espoir tirés d’une chanson de Vera Lynn. L’espérance chrétienne signifie une attente certaine de quelque chose qui n’a pas encore été vu.

Christ est ressuscité des morts et offre la vie à tous, une vie abondante maintenant et une vie avec Dieu dans l’éternité.

Comme le dit le chant de Noël, “là où les âmes douces le recevront, le cher Christ entre toujours”.

Nous ferons tous face au jugement miséricordieux de Dieu : nous pouvons tous partager l’espoir de la Reine qui, dans la vie et dans la mort, a inspiré son leadership de serviteur.

Service dans la vie, espoir dans la mort. Tous ceux qui suivent l’exemple de la reine et inspirent la confiance et la foi en Dieu peuvent dire avec elle : “Nous nous reverrons”.