Funérailles de la reine : le rôle particulier joué par la GRC

La procession de deux kilomètres pour la reine Elizabeth II lundi était dirigée par quatre Canadiens, représentant le rôle majeur du pays dans ses funérailles.

Arrivés à cheval, ils sont membres du Carrousel de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), une troupe de cavaliers à qui la reine a spécifiquement demandé d’être présente pour ses funérailles, a déclaré le sergent-major. Scott Williamson, qui est directeur de circonscription pour la GRC.

La reine et la GRC ont développé une relation étroite au fil des ans. Ensuite, la princesse Elizabeth et son mari, le prince Philip, ont assisté à une représentation du Carrousel à Regina lors de leur visite officielle au Canada en 1951. En 1953, 46 hommes et chevaux ont été envoyés pour se produire lors de son couronnement.

Son penchant pour les chevaux est bien connu, et c’est la base d’un lien qui s’est épanoui en 1969. Après que la GRC lui ait présenté une pouliche noire née à Fort Walsh, Sask., appelée Burmese, elle deviendra son cheval préféré, celui qu’elle roulerait pendant 18 ans.

Sept autres chevaux cadeaux suivront. On suppose que le rôle de premier plan des gendarmes dans la procession était dû à la relation de longue date entre la GRC et la reine.

Aux côtés d’employés britanniques du National Health Service, quatre des nouveaux chevaux canadiens de la reine ont conduit son cercueil. Ils sont Darby, monté par le Sgt.-Maj. Scott Williamson; George, monté par Const. Katy Loisel; Elizabeth, monté par le Cpl. Justine Rogawski; et Sir John, monté par le surintendant. Kévin Fahey.

Cpl. Kevin Quilley a accompagné les quatre policiers à Londres et a rejoint le cortège à pied.

Le quatrième cheval, Elizabeth, a été offert à la reine pour son jubilé de diamant et a été nommé d’après la reine mère.

Cpl. Justine Rogawski, qui montait Elizabeth, a déclaré dimanche à CTV News qu’elle considérait cette opportunité comme un “grand honneur”.

“Nous avons tous prêté serment à la reine et j’ai l’impression qu’il y a aussi ce lien”, a-t-elle déclaré.

Après les gendarmes dans le cortège funèbre, il y avait des récipiendaires de la George Cross, des travailleurs du NHS, des membres du service de police d’Irlande du Nord et des unités militaires. Sept groupes ont défilé collectivement.

“J’appellerais et considérerais cela comme une” mission sans échec “. Nous sommes prêts à renvoyer sa majesté chez elle », a déclaré Williamson à CTV News.