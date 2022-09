Funérailles de la reine : le roi Charles III laisse une note manuscrite sur le cercueil

La note sur le cercueil de la reine Elizabeth II lors de ses funérailles lundi était un message manuscrit de son fils, le roi Charles III.

Le message disait: “En mémoire aimante et dévouée. Charles R”. Le « R » dans le titre du roi Charles fait référence à « Rex », qui signifie roi en latin.

Le service à l’abbaye de Westminster – auquel ont assisté environ 2 000 invités – comprenait des lectures de la Bible et des hymnes traditionnels, ainsi qu’un sermon de l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby.

Le roi Charles a été rejoint par sa femme Camilla, la reine consort, ses frères et sœurs, ses enfants et ses petits-enfants alors que la Grande-Bretagne faisait ses adieux au monarque le plus ancien du Commonwealth. La reine est décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

Le cercueil était drapé de l’étendard royal et les instruments d’État – la couronne impériale d’État et les insignes – étaient placés sur le dessus avec une couronne de fleurs.

Le palais de Buckingham a déclaré que la couronne contenait des fleurs et des feuillages coupés dans les jardins du palais de Buckingham, de Clarence House et de Highgrove House à la demande du roi Charles III. Il était assis dans un nid de mousse anglaise et de branches de chêne.

Le feuillage a été sélectionné pour son symbolisme – le romarin (pour le souvenir), le myrte (un ancien symbole d’un mariage heureux) et le chêne anglais (symbolique de la force de l’amour), a indiqué le palais. Le myrte a été coupé d’une plante cultivée à partir d’un brin de myrte qui figurait dans le bouquet de mariage de la reine lorsqu’elle a épousé le prince Philip en 1947.

Avant les funérailles, le roi Charles a remercié la nation pour l’élan de soutien et de chaleur que sa famille avait reçu.

Le nouveau monarque a déclaré dans une déclaration émouvante que lui et Camilla “ont été émus au-delà de toute mesure par tous ceux qui ont pris la peine de venir rendre hommage au service de longue date de ma chère mère, feu la reine”.

La reine Elizabeth II sera inhumée à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où ses parents, sa sœur, la princesse Margaret, et son mari, le prince Philip, sont également enterrés.